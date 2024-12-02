أرقام «مذهلة» في قمة ليفربول والسيتي



معتز الشامي (أبوظبي)



أحكم ليفربول قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي، بالفوز بهدفين على مانشستر سيتي أقوى منافسيه على اللقب المحلي الأقوى في إنجلترا، ضمن «الجولة 13» من «البريميرليج» بملعب «أنفيلد».

ووسع ليفربول الذي يملك 34 نقطة الفارق في الصدارة إلى 9 نقاط، مع أرسنال «الوصيف»، و11 نقطة على السيتي المتراجع إلى المركز الخامس.

وسجل الهولندي جودي جاكبو الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وسيطر ليفربول على الأرقام والإحصائيات في قمة الدوري الإنجليزي، والتي تمثلت في التالي:

- سدد ليفربول 18 تسديدة مقابل 8 تسديدات لمانشستر سيتي؛ وهو أكبر عدد من التسديدات التي تلقاها «السيتي» في مباراة واحدة هذا الموسم، والمرة الأولى التي يواجه فيها الفريق هذا العدد الكبير هذا الموسم.

وبلغت قيمة التسديدات 3.35 هدف متوقع لليفربول، وهي المرة الثانية فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يستقبل فيها مانشستر سيتي 3 أهداف متوقعة أو أكثر في مباراة واحدة.

- توج مانشستر سيتي بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي، وستة منها بعد التغلب على تأخره بثماني نقاط على الأقل عن المتصدر، وأظهر الفريق في الماضي أنه قادر على تعويض الفارق الكبير.

- نجح محمد صلاح في صناعة وتسجيل هدف، خلال 36 مباراة مختلفة بـ «البريميرليج» على مدار مسيرته.

- عادل صلاح الرقم القياسي الذي يملكه الإنجليزي واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، والمتمثل في التسجيل والصناعة في 36 مباراة مختلفة.

وشهد الموسم الحالي نجاح صلاح هداف ليفربول، في التسجيل والصناعة، خلال 5 مباريات مختلفة، وذلك أمام إبسويتش تاون، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أستون فيلا ومانشستر سيتي.

- خسر «مان سيتي» 4 مباريات متتالية في «البريميرليج» للمرة الأولى منذ أغسطس 2008.

- للمرة الأولى في مسيرته مدرباً يخسر بيب جوارديولا 4 مباريات متتالية في الدوري.

- واصل «السيتي» سلسلة عدم الانتصار في 7 مباريات متتالية، وهو ما يحدث للمدرب بيب جوارديولا للمرة الأولى على الإطلاق.

- خسر مانشستر سيتي للمرة الرابعة هذا الموسم أكثر مما خسره في الموسم الماضي بأكمله.

- للمرة الأولى منذ موسم 1961 يستقبل «السيتي» هدفين في 7 مباريات متتالية.

- للمرة الأولى أمام ليفربول منذ يناير 2011 التي يواجه فيها مانشستر سيتي سبع تسديدات في أول 20 دقيقة من مباراة في الدوري الإنجليزي.

- سجل محمد صلاح 12 هدفاً في مرمى الفرق التي يدربها جوارديولا، أي أكثر بـ3 أهداف على الأقل من أي لاعب آخر.

- ليفربول يتقدم يتقدم حالياً بفارق 9 نقاط على أقرب منافسيه «أرسنال وتشيلسي» في صدارة الدوري الإنجليزي.

وهذا الفارق هو الأكبر لفريق ليفربول في الصدارة منذ اليوم الأخير من موسم 2019-2020، عندما فاز بلقبه الأخير في «البريميرليج».

- أول مباراة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي من دون الحارسين البرازيليين أليسون بيكر أو إيدرسون منذ مارس 2017 مع سيمون مينيوليه وويلي كاباليرو.