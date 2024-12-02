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الرياضة

جماهير ليفربول للإدارة: أعطوا صلاح ما يطلبه الآن

جماهير ليفربول للإدارة: أعطوا صلاح ما يطلبه الآن
2 ديسمبر 2024 11:20

أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يزال النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول يزرع الشكوك، فيما يتعلق بمستقبله مع «الريدز»، بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق 2-صفر على ضيفه مانشستر سيتي في الجولة 13 للدوري الإنجليزي «البريميرليج».
صنع صلاح هدف المباراة الأول للهولندي جاكبو، ثم أضاف الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً في مختلف المسابقات «11 في الدوري وهدفين في دوري الأبطال»، ليصل بذلك إلى «الهدف 223» في 378 مباراة بمتوسط 59. 0 هدف في المباراة، منذ وصوله إلى ليفربول عام 2017، قادماً من روما الإيطالي، وفقاً لتقديرات مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية.
غير أن صلاح لم يكن يبدو سعيداً، وهو يتحدث بعد المباراة إلى شبكة سكاي سبورتس، خاصة بعد أن أثار الشكوك حول مستقبله مع «الريدز» حيث ينتهي عقده بعد أقل من 7 أشهر، وتحديداً في يونيو 2025، ليصبح من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر، اعتباراً من أول يناير المقبل، مع إمكانية الرحيل مجاناً بنهاية عقده.
وشجعت جماهير ليفربول صلاح بحرارة خلال لقاء «السيتي»، ورفعت لافتات تطالب إدارة «الريدز» بضرورة التجديد له، وكانت إحدى اللافتات تحمل صورة صلاح رافعاً يديه، وكأنه يطلق سهماً وتحتها عبارة: أعطوا صلاح ما يطلبه الآن.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
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