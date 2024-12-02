«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية



عصام السيد (أبوظبي)



تُوّج الجواد «داراميثوس»، للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بطلاً لكأس زايد لعيد الاتحاد، المخصص للخيول المهجة الأصيلة، فيما اقتنص «هيروس دو لاجارد»، للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، لقب كأس زايد المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثالثة»، في السباق السادس لمضمار أبوظبي، والذي أقيم ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وتفوق «هيروس دو لاجارد»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، في في كأس زايد للخيول العربية البالع إجمالي جوائزه 500 ألف درهم، قاطعاً مسافة 1600 متر، في زمن 1:42:75 دقيقة.

وتمكن الجواد «داراميثوس»، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة باتريك دوبس، من خطف الصدارة، ونال كأس زايد للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 380 ألف درهم، ومسجلاً زمناً 1:35:55 دقيقة.

توج الفائزين المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعيسى شريف عضو اللجنة المنظمة.

وفاز المهر «سول ميو الموري»، لفاتن أحمد راشد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، بكأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 2:29:89 دقيقة.

وتفوق المهر «المتوسم»، لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، على منافسيه في الشوط الثاني، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، بجوائز مالية بلغت 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:32:02 دقيقة.

ومنحت «أيه آر روعة» لعرار الظاهري، الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي، حين نالت كأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، بجوائز مالية بلغت 66 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:30:82 دقيقة.

وأكد الجواد «أيه أف غيار» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، حسن ترشيحه، بالفوز بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، بجوائز بلغت 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:31:38 دقيقة.

وسجل الجواد «أيه أف العريق»، لسيف عشير على سليمان المزروعي، بإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة قيس البوسعيدي، فوزاً سهلاً بكأس الشوط الخامس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر تكافؤ، بجوائز بلغت 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:47:73 دقيقة.