دياز: العقلية والخبرة «مفتاح» عودة «السيتي»



لندن (د ب أ)



قال روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن عقلية فريقه والخبرة التي اكتسبها ستكون المفتاح لقلب أحوال الفريق سريعاً، والعودة للانتصارات.

جاء هذا خلال تصريحات اللاعب التي نشرها الموقع الرسمي للنادي في أعقاب الخسارة بهدفين أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتمتد سلسلة فشل الفريق في تحقيق أي انتصار إلى سبع مباريات.

وكانت هذه هي أول مباراة لدياز بعد غياب عن المشاركة لأكثر من شهر بسبب الإصابة. وقال دياز: «من الواضح أنها ليست الفترة الأسهل، لكننا خلقنا لهذا، كانت مباراة صعبة». وأضاف: «رأيت الكثير من الشخصية خلال مباراة ليفربول، وهذا شيء يمنحني شعوراً جيداً فيما هو قادم».

وأضاف: «الفوز هو كل شيء، في هذه الأوقات يتعلق الأمر كله بالعقلية والاستمرار في المضي قدماً والدفع والتفكير في مباراة واحدة في كل مرة».

وقال: «نفكر حالياً في مواجهة نوتنجهام فورست ونريد الفوز، وهذه هي الطريقة الصحيحة، لقد رأيت أشياءً صغيرة ستساعدنا على المضي قدماً».

وأوضح: «هذا مجرد جزء من إرثنا، لقد فزنا كثيراً وما زلنا حيث نحن، وهذا يحدث والأمر يتعلق أكثر بالبناء، ولن تتوقف هذه اللحظات الصعبة أبداً عن القدوم في كرة القدم».

وأضاف: «كرة القدم هي المثال المثالي للحياة، في بعض الأحيان تبدو الحياة سهلة، ولكنها تضربك في وجهك، لهذا السبب نفوز مراراً وتكراراً، لقد تمكنا من أن نكون متعددي المهارات والتكيف والاستمرار في المضي قدماً، هذا ما نحتاج إلى العودة إليه».

وقال: «سنرى أين سنكون في نهاية الموسم، ولكن التركيز منصب حالياً على مباراة نوتنجهام فورست فقط».

ويلتقي مانشستر سيتي مع فريق نوتنجهام فورست الأربعاء في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.