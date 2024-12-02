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الرياضة

فيرستابن: فقدت كل الاحترام لراسل!

فيرستابن: فقدت كل الاحترام لراسل!
2 ديسمبر 2024 12:53

 
الدوحة (أ ب)

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فيرستابن بطل «جائزة قطر»


قال الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، وبطل العالم في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، إنه فقد كل احترامه تجاه جورج راسل سائق مرسيدس، بعد حادث بينهما في التصفيات، حرمه من حصد مركز الانطلاق في سباق جائزة قطر الكبرى.
وكان فيرستابن أسرع بفارق 055. 0 ثانية من راسل في التصفيات التي أقيمت يوم السبت، لكن حكام السباق قرروا عقوبته بمركز واحد بسبب القيادة «ببطء غير ضروري» في حادث مع راسل، الذي تقدم إلى المركز الأول على شبكة الانطلاق.
وشكا راسل عبر الراديو من أنه يواجه «خطورة كبيرة»، لأنه اضطر إلى تجنب فيرستابن أمامه، وتم استدعاء السائقين للتحقيق، حيث انتقد فيرستابن بشدة طريقة راسل في التعامل مع الحادث.
وقال فيرستابن، بعد السباق الذي أقيم الأحد على مضمار لوسيل «بصراحة كنت محبطاً للغاية، لأنه من المفترض أننا نحترم بعضنا جميعاً، وبالطبع سبق استدعائي كثيراً في غرفة الحكام ومشرفي السباق طوال مسيرتي مع سائقين آخرين، ولكنني لم أر شخصاً يحاول خداع شخص آخر بهذه القوة، لقد فقدت احترامي له».
وأضاف السائق الهولندي، «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة سائق في لفة بطيئة»، موضحاً «في الواقع كنت أحاول أن أكون لطيفاً، لذلك ربما لا ينبغي لي أن أكون لطيفاً فيما بعد».
ولم يتأثر فيرستابن بهذه العقوبة بل تفوق على البريطاني جورج راسل، وفاز بالسباق في النهاية، ليحقق الفوز التاسع له على مدار الموسم الجاري.
من جانبه، قال راسل: «لقد كان تجاوزاً بسيطاً للغاية من فيرستابن، وهو ما أحبطنا، أعرف أنه سائق مقاتل وشرس، وأردت القتال معه ومنافسته».
واحتل راسل المركز الرابع في السباق، علماً أنه تعرض لعقوبة خمس ثوان، لتأخره كثيراً عن السيارة التي أمامه خلال فترة سيارة الأمان.

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