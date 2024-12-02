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الرياضة

بطل «أستراليا المفتوحة» في «السباق إلى دبي»

بطل «أستراليا المفتوحة» في «السباق إلى دبي»
2 ديسمبر 2024 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حقق الأميركي ريجز جونستون أول ألقابه في «جولة دي بي ورلد» للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه بإحدى أبرز البطولات على الساحة الدولية، وهي «أسبس هاندا أستراليا المفتوحة» في ملبورن.
أصبح جونستون الأميركي الحادي عشر الذي يحرز لقب البطولة، والأميركي 270 الذي يحصد لقباً ضمن «جولة دي بي ورلد» التي انطلقت منذ أكثر من 50 عاماً، لينقش اسمه في قائمة من الأسماء التاريخية في الجولف. 
حسم جونستون الفوز بإنهاء المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، والمفاجأة أنها البطولة الثانية التي يشارك فيها في «جولة دي بي ورلد»، بعدما كان يخوض تصفيات التأهل إلى الجولة في الموسم الماضي.
وبفضل فوزه في بطولة أستراليا المفتوحة، تقدم جونستون إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 516 نقطة.
واستفاد الأسترالي إلفيس سمايلي من حصوله على المركز الخامس برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 587 نقطة، ويتصدر تصنيف «السباق إلى دبي».
وشهدت البطولة إقامة المحطة الأولى من منافسات جولة الجولف لذوي الاحتياجات الخاصة، وذهب الفوز إلى الكوري الجنوبي سايمون لي.
وانطلق الموسم الجديد لـ «جولة دي بي ورلد»، مع ترقب عودة النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي، بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر 2025.

 

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