«تجديف الحمرية» يحصد 12 ميدالية في «بطولة الإمارات»



الشارقة (وام)



أحرز الحمرية للتجديف الحديث 12 ميدالية «4 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات»، في بطولة الإمارات للتجديف الداخلي في رأس الخيمة.

وجاءت الذهبيات عن طريق حمد المطروشي «رجال-2000 متر»، وسلطان الشامسي «تحت 18 سنة- 2000 متر»، ثم حمد الشامسي «تحت 16 سنة-1000 متر» وحمد الحوسني «تحت 16 سنة-500 متر».

أما الفضيات فمن نصيب زايد العليلي «تحت 18 سنة-2000 متر» وحمد الحوسني «تحت 16 سنة-1000 متر» وحمد عامر «تحت 16 سنة-500 متر».

وحقق البرونزيات، أحمد الحمادي «رجال-2000 متر» وسيف المنصوري «تحت 23 سنة-2000 متر»، ثم فهد الجسمي «تحت 18 سنة-2000 متر»، بالإضافة إلى ميداليتين لسالم المنصوري «تحت 16 سنة» في 500 و1000 متر.

وأشاد سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، بتألق «عنابي» التجديف الحديث في بطولة الإمارات، متمنياً النجاح للفريق في الاستحقاقات المقبلة.