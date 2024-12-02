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الرياضة

«القوة البدنية» يشارك في «الآسيوية»

«القوة البدنية» يشارك في «الآسيوية»
2 ديسمبر 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب القوة البدنية في بطولة آسيا، والتي تنطلق منافساتها، الثلاثاء، في أوزبكستان، وتستمر إلى 11 ديسمبر الجاري، وينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بمشاركة كبيرة لأفضل لاعبي «القارة الصفراء».
ووصت البعثة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، ويترأسها محمد عبد الرحيمن المري، الأمين العام للاتحاد، وتضم فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والحكم الدولي إبراهيم العلي، والمدرب محمد المازمي، واللاعبين مايد آل رضا، وفيصل الزعابي، ومحمد الكتبي، ومحمد الحميدي، وشما الحوسني، ومريم عباس.
وقدمت البعثة الشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، للدعم والرعاية الكريمة والجهود التي مهدت لتطوير اللعبة ومشاركتها في أقوى البطولات على مستوى آسيا والعالم.
ويشارك وفد اتحاد الإمارات في اجتماعات الاتحاد الآسيوي لبحث الخطط المستقبلية، ومنها تعزيز نشر ثقافة ممارسة القوة البدنية، واستضافة وتنظيم البطولات، فضلاً عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بمشاركة فيصل الزعابي، والذي يشغل حالياً منصب عضو الاتحاد الآسيوي، مشرفاً على غرب آسيا.

الإمارات
القوة البدنية
أوزبكستان
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