أبطال «أبوظبي إكستريم» يستكشفون معالم العين



العين (الاتحاد)



عاش نجوم الجوجيتسو والجرابلينج المشاركون في «النسخة الثامنة» من بطولة «أبوظبي إكستريم» يوم الجمعة المقبل، في مركز أدنيك العين، تجارب متميزة في أرجاء المعالم الشهيرة في المدينة التاريخية، وزاروا حديقة الحيوان، ومدينة الألعاب، ومتنزه جبل حفيت الصحراوي، وصقور الإمارات للطيران، وواحة العين، حيث استمتعوا بالتجارب الثقافة الغنية، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها المدينة.



انضم البرازيلي جافيل فيلو، الذي من المقرر أن يواجه بطل الوزن الخفيف المصنف الثالث في بطولة يو إف سي أمير البازي في الفعالية الرئيسية للنزال، إلى خالد الشحي، وهو ابن مدينة العين، في جولة جوية مع صقور الإمارات للطيران.

وحظي الرياضيون برحلة متميزة مع إطلالات رائعة على المناظر الطبيعية الخلابة في العين، والتي تجمع بين المعالم المعمارية الحديثة والجمال الطبيعي للصحراء، كما انضم إلى الجولة الرياضي الروسي موفليد خايبولاييف، والبرازيلي جيمس جالاجر، اللذان يستعدان لنزال قوي يجمعهما في البطولة.



وزارت البطلة الإماراتية شما الكلباني برفقة الصينية بيكين جي، المقرر لقاؤهما في نزال الوزن الخفيف، واحة العين، أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، وتمتاز بنظام الري بالأفلاج القديم وبساتين النخيل، ما منحهما استراحة هادئة بعيداً عن الاستعدادات للنزال، وانضم إليهما كل من ياروسلاف ريماشيفسكي، ومحمد رمضانوف، اللذين عبرّا عن إعجابهما بالأهمية التاريخية والثقافية للواحة.

وتوجه عدد من الرياضيين في بطاقة إلى متنزه العين أدفنتشر، المشهور برياضة التجذيف وبركة الأمواج، وزار آخرون متنزه جبل حفيت الصحراوي، وتجولوا في مسارات حول أحد أكثر جبال الإمارات شهرة، ومنحت هذه الرحلات للرياضيين فرصة للتواصل بين بعضهم، والاستمتاع بمزيج الفريد من التجارب التراثية والمناظر الطبيعة والمغامرات التي تقدمها العين.

ورحب خالد الشحي، الذي يستعد لمواجهة البرازيلي تاليسون سواريز في نزال بفئة وزن البانتام، بزملائه الرياضيين في مسقط رأسه، وقال: «تمتاز العين بأنها مدينة جميلة بتراث غني وتقاليد ضيافة أصيلة، ويسرني بالترحيب بالرياضيين من جميع أنحاء العالم لتجربة ذلك، ونطمح جميعنا لتقديم أداء قوي وإظهار روح تنافسية عالية في البطولة، ولكن مثل هذه التجارب التي نعيشها معاً هنا، تذكرنا بالجوانب الأخرى للرياضة في التواصل بين الثقافات والشعوب والاحترام المتبادل، وأتوقع أن تقدم هذه النسخة من البطولة ليلة حافلة بالتشويق والمهارات لجمهورها».