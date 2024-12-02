تتويج الفائزين بنصف ماراثون كلباء في احتفالية «عيد الاتحاد»



الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، الفائزين بالنسخة الرابعة من نصف ماراثون كلباء، الذي أقيم ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 على واجهة كلباء المائية، وحفلت الفعالية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بإقبال كبير كتب لها النجاح، بمشاركة 605 متسابقين ومتسابقات من مختلف الجنسيات.

وأسفرت نتائج سباق نصف الماراثون«21,1 كلم» للمواطنين عن فوز مبارك حسن بالمركز الأول، وحل ثانياً سهيل البلوشي والثالث سعيد محمد، وفي فئة المواطنات جاءت رقية محمد في المركز الأول والثانية نورا الخلف والثالثة خديجة النقبي، ولذات المسافة للفئة المفتوحة «رجال» كان المركز الأول من نصيب أنور القوز والثاني دانجي تيسفو والثالث جيمشوا تولوسا، أما في فئة السيدات ففازت رقية المقيم بالمركز الأول، وتلتها وفاء زروال، والثالثة هيلين كوري.

ولدى المواطنين 10 كلم للمواطنين جاءت النتائج كالتالي: الأول سالم عبدالله والثاني أحمد علي والثالث سالم مصبح، وللمواطنات: الأولى شمسة القصيمي والثانية تحرير النقبي والثالثة موزا سيف، وللفئة المفتوحة «رجال»: الأول ديلاي والثاني حميد عبدالله والثالث أوسي.

وفي فئة 5 كلم للمواطنين «رجال»: الأول محمد علي والثاني سالم جمال والثالث محمد راشد، وللمواطنات الأولى أماني سالم والثانية حسينة جمعة والثالثة صبيحة محمد، وللفئة المفتوحة: الأول محمد رياض والثاني صموئيل ديفيد والثالث أسولال عبد القادر، وللسيدات: الأولى أولجا شاتسكينخ والثانية أنكيتا شارما والثالثة بياتريس زيتا.