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الرياضة

منافسة ثلاثية على الصدارة في «عالمية المظلات»

منافسة ثلاثية على الصدارة في «عالمية المظلات»
2 ديسمبر 2024 15:30


دبي (الاتحاد)
احتدمت المنافسة بين منتخبات، الإمارات والنمسا والتشيك في مسابقة دقة الهدف، ضمن بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي تقام حالياً، بمشاركة 30 دولة، بعد أن وصل رصيد هذه المنتخبات الثلاثة الى 11 سم ويلاحقهم منتخب المجر برصيد 13 سم، ثم كل من ألمانيا وإيطاليا برصيد 15 سم، ثم منتخب إسبانيا برصيد 20 سم، فيما لا تزال هوية الفردي حتى الآن غير واضحة، على الرغم من انفراد النمساوي جريسر بالصدارة برصيد صفر سم، ويلاحقه في المركز الثاني أربعة قافزين، بينهم نجم منتخبنا محمد السويدي، وجمع كل منهم 2 سم. أما المركز السادس، فيتافس عليه 9 قافزين، بينهم اثنان من الإمارات هما يوسف صنقور، وسيرجي، إلى جانب إيطاليين، وإسبانيين، ومجريين وتشيكي.
أما على صعيد السيدات، فقد انفردت النمساوية صوفي بالصدارة برصيد2 سم، وتلاحقها مواطنتها جوليا في المركز الثاني برصيد 5 سم، ثم البلغارية آني ستيمونوفا برصيد 11 سم، ثم الإسبانية هورتادو جومز رابعة برصيد 20 سم، ثم الفرنسية ميروي دانييل خامسة برصيد 27 سم. 

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