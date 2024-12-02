دبي تستضيف كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي السبت المقبل اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة في قاعة السفينة بفندق جميرا بيتش، بمشاركة الدول الأعضاء كافة من جميع القارات، حيث يعد أكبر اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة، وسيتم فيه الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لعام 2025.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

ويكثف اتحاد الملاكمة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لاستضافة الاجتماع الدولي الذي تتطلع إليه جميع الدول الأعضاء من مختلف القارات، حيث يمثل انعقاد الكونجرس الدولي للملاكمة تأكيداً على مكانة الدولة ودبي التي أصبحت حاضنة لأكبر وأهم الاجتماعات الدولية.

وتبدأ فعاليات الدورة الخامسة من الكونجرس العالمي في الساعة 10 صباح السبت، يليها مؤتمر الاتحاد الدولي للملاكمة في الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعد الكونجرس العالمي للملاكمة حدثاً سنوياً ينظمه الاتحاد الدولي للملاكمة، ويجمع بين رؤساء الاتحادات من جميع أنحاء العالم لمناقشة تطوير الرياضة وإنجازاتها واستراتيجياتها المستقبلية. وتعمل هذه المنصة المرموقة على التعاون بين الرياضيين والمدربين والاتحادات الوطنية وقادة صناعة الرياضة.

ويتضمن الحدث أيضاً تنظيم مؤتمر الاتحاد الأفريقي للملاكمة (AFBC) الذي يقام في الساعة 02:00 ظهر يوم الجمعة المقبل، كما تقام بطولة «ليلة الأبطال» المنتظرة التي تجمع أبطال العالم في الملاكمة في الساعة 7:00 مساء الجمعة، وتتضمن 8 من أقوى النزالات في مختلف الأوزان، حيث يدافع الملاكم الكوبي أرلين لوبيز عن لقبه في بطولة العالم وزن 80 كجم ضد خصمه الروسي شرف الدين أتاييف، كان الكوبي مارافيلا قد فاز بلقب بطولة العالم في هافانا بالضربة القاضية ضد لويس أنطونيو تيخادا من جمهورية الدومينيكان، كما يتضمن الحدث الرئيس نزالاً آخر من 10 جولات على لقب بطل العالم للمحترفين في وزن 54 كجم بين اثنين من أفضل الملاكمين في العالم هما: شاخوبيدين زويروف من أوزبكستان ويويل فينول من فنزويلا.

ويستعد الأميركي رايان مارتن لمواجهة المكسيكي خوسيه ميغيل بوريجو على مدى ثماني جولات للفوز بلقب «بطولة أميركا للمحترفين» في وزن 67 كجم، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها مارتن نزال في له في «آي بي ايه»، كما يتنافس الأسترالي جويل كاميليري مع الفلبيني ويلجون ميندورو على لقب «بطولة آسيا للمحترفين» في وزن 75 كجم في البطاقة التمهيدية، ويستعد باتريك موكالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبولينوس ندجولونيمو من ناميبيا للمنافسة على لقب «بطولة أفريقيا للمحترفين» وزن 80 كجم، وستكون هذه المرة الأولى التي يلعبان فيها خارج قارة أفريقيا.