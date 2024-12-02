الزبيبي بطل «الباهية الدولية» لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)



توّج الفارس السوري أسامة الزبيبي بلقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز في أبوظبي، بمشاركة فرسان وفارسات من 25 دولة، وجرى تنظيمها بنجاح كبير، بعد ترفيع تصنيفها الدولي إلى فئة النجمتين.

وجاءت فعاليات البطولة متزامنة مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وجرت فعاليات منافساتها بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية الرعاة الرسميين لونجين وإسطبلات الشراع، ومجموعة من الجهات الراعية؛ اتحاد الفروسية، بنك أبوظبي التجاري، أميا باور ومربد.

وشهد منافسة الجائزة الكبرى وتوّج الفائزين معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، وعبد العزيز المرزوقي، رئيس البطولة، وممتاز العلّاف ممثل إسطبلات الشراع راعية منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة، وممثلو الجهات الراعية.

ونجح الفارس السوري أسامة الزبيبي مع الفرس «فيرست كوين» في الفوز بالصدارة، في زمن 43.81 ثانية، وفاز فارسنا مبخوت عويضة الكربي مع «هوليوود» بجائزة منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر».

وفي المنافسة الدولية لخيول القفز الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع تمايز، على حواجز 120 سم للخيول عمر 5 سنوات، وعلى 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، ذهبت الصدارة إلى «نيروبي» بقيادة الفارس الإيراني علي عزيزنيا.

وتفوقت الفارسة القبرصية آنا ليزا شربانوفا مع «دايموند ليق» في منافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز 120 سم، في يوم ختام البطولة، فكان التوقيت فيصل الحسم في تحديد مراكز الفرسان.