زيركيزي: «الأوقات الصعبة» تصنع أشخاصاً أقوياء

لندن (د ب أ)



قال جوشوا زيركيزي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن «الأوقات الصعبة تصنع أشخاصاً أقوياء»، حيث يبدو أن اللاعب، المنضم لصفوف الفريق قبل بداية الموسم الحالي، يسعى لنسيان الفترة الصعبة التي بدأ بها مسيرته مع مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه.ميديا) أن اللاعب البالغ 23 عاماً كان أول صفقة لشركة «إنيوس»، المالك المشارك للنادي، حيث انضم من بولونيا الإيطالي.

وسجل زيركيزي هدف الفوز الأول لمانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية أمام فولهام، ولكنه فشل في تسجيل أي هدف آخر تحت قيادة المدرب إريك تن هاج، الذي دفع بداية الفريق الضعيفة للموسم من خلال الرحيل في أواخر أكتوبر.

وتولى روبن أموريم تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لتن هاج سريعاً، ووضع زيركيزي بصمته، في أول مشاركة له مع المدرب الجديد، من خلال تسجيل هدفين في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد برباعية على إيفرتون في أولد ترافورد.

وقال زيركيزي عن أول هدفين يسجلهما منذ أغسطس الماضي: «يوم عظيم». وأضاف: «تحقيق فوز جيد يوم الأحد هو تحديداً ما تستحقه الجماهير، لذلك فهو يوم عظيم». وأردف: «كان هناك بعض الدقائق التي كان من الممكن أن تسير فيها المباراة بشكل مختلف، ولكني أعتقد أننا حافظنا على قوتنا كفريق، والفوز برباعية يعد نتيجة جيدة في النهاية». وأكد: «الأوقات الصعبة تصنع أشخاصاً أقوياء، والأشخاص الأقوياء يتوحدون، أعتقد أن هذا ما يحدث الآن».

وأثنى أموريم على زيركيزي عقب المباراة لقيامه بعمل جيد وللطريقة التي قاتل بها في كل المواقف أمام إيفرتون