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الرياضة

كومباني يتمنى عودة كين إلى «البايرن» قبل نهاية العام

كومباني يتمنى عودة كين إلى «البايرن» قبل نهاية العام
2 ديسمبر 2024 18:15

 
ميونيخ (أ ف ب)

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أمل المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ الألماني فنسان كومباني، في أن يعود هدافه الإنجليزي هاري كين إلى الفريق قبل نهاية العام، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها السبت في التعادل مع الغريم بوروسيا دوتموند (1-1) في الدوري المحلي لكرة القدم.
وقال كومباني، عشية المواجهة المرتقبة مع باير ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية، في ثمن نهائي مسابقة الكأس الألمانية «هناك فرصة بأن يلعب مجدداً هذا العام».
ويعاني ابن الـ31 عاماً تمزقاً في عضلات فخذه الأيمن تعرض له، بعد مرور نصف ساعة على موقعة السبت، ما سيجبره على الابتعاد عن النادي البافاري لـ«بعض المباريات»، وفق ما أفاد كومباني.
ويخوض بايرن الذي يكافح من أجل التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويتصدر ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن أينتراخت فرانكفورت الثاني، خمس مباريات من الآن وحتى نهاية العام، ما يعطي الإنجليزي البالغ 31 عاماً فرصة للعودة قبل العام الجديد.
ويعتبر كين من أبرز ركائز الفريق، وقد سجل 20 هدفاً في المسابقات كافة هذا الموسم، ما يجعل غيابه ضربة قاسية لكومباني والعملاق البافاري.
وأقر كومباني «على الصعيد الفردي، لا يمكنك تعويضه، إنه لاعب من مستوى رفيع جداً، لكن لدينا العديد من الخيارات: توماس مولر، (الفرنسي) ماتيس تيل، سيرج جنابري، (الفرنسي) مايكل أوليسيه، لوروا سانيه».
كما رأى المدرب البلجيكي أن الفرنسي الآخر كينجسلي كومان، وإن كان «ليس في هذا المركز نفسه»، وجمال موسيالا يمكنهما أن يكونا «الحل» لتعويض غياب كين.
ويعاني جنابري من إصابة في الركبة أبعدته عن لقاء دورتموند، وما زال غير مؤكد لخوض مواجهة الثلاثاء ضد ليفركوزن بحسب ما كشف كومباني الذي أكد أنه سيتخذ قراره بشأن اللاعب في الساعات المقبلة.
وتلقى بايرن خبراً ساراً بعودة لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا إلى التمارين، وإن كانت جزئية.
وابتعد البرتغالي عن الفريق منذ منتصف الشهر الماضي، بسبب إصابة تعرض لها في العضلات المقربة، خلال وجوده مع منتخب بلاده.
واستدعي بالينيا إلى تشكيلة البرتغال لمباراتيها الأخيرتين في دوري الأمم الأوروبية، حيث تغلبت على بولندا 5-1، وتعادلت مع كرواتيا 1-1، لكنه اضطر إلى مغادرة المعسكر من دون أن يلعب بسبب إصابته في التمارين.
ووصل بالينيا إلى البايرن الصيف المنصرم، واستفاد من إصابة ألكسندر بافلوفيتش في أكتوبر كي يفرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لكومباني، إلى جانب يوزوا كيميش في منتصف الملعب.
وعاود بافلوفيتش التمارين، لكن من المتوقع استمرار غيابه عن الفريق حتى العام الجديد.
وستكون المواجهة بين بايرن وليفركوزن، ثالث ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن العملاق البافاري، الأبرز في الدور ثمن النهائي حيث يسعى العملاق البافاري إلى تحقيق فوزه الأول على منافسه في آخر خمس مواجهات بينهما.
كما يلتقي الأربعاء لايبزج رابع الدوري مع أينتراخت فرانكفورت الثاني.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
دورتموند
هاري كين
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