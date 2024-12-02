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الرياضة

دوهان «بديل» أوكون في «جائزة أبوظبي»

دوهان «بديل» أوكون في «جائزة أبوظبي»
2 ديسمبر 2024 19:46

 
الدوحة (أ ف ب)

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استدعى فريق ألبين الأسترالي جاك دوهان، لخوض جائزة أبوظبي الكبرى التي تشكل ختام موسم بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» والمقررة الأحد على حلبة مرسى ياس، وذلك على حساب الفرنسي إستيبان أوكون الذي وصل إلى نهاية المشوار مع الفريق.
وارتأى فريق ألبين إنهاء العلاقة مع أوكون قبل الأوان، أي قبل الوصول إلى نهاية المشوار بين الطرفين في سباق أبوظبي، قائلاً في بيان «يؤكد فريق بي دبليو تي ألبين للفورمولا-1 أن السائق الاحتياطي جاك دوهان سيحل بدلاً من إستيبان أوكون في جائزة أبوظبي الكبرى 2024، ويتيح هذا التغيير لأوكون قيادة سيارة هاس في اختبارات نهاية الموسم في أبوظبي».
وأكمل البيان «جاك دوهان الذي تم الإعلان سابقاً عن مشاركته بجانب (الفرنسي الآخر) بيار جاسلي في موسم 2025، سيقود السيارة بالرقم الاحتياطي 61 في سباق أبوظبي الختامي، كما سيشارك مع الفريق في اختبارات نهاية الموسم على حلبة ياس مارينا».
وشارك أوكون في 106 سباقات خلف مقود ألبين منذ التعاقد معه عام 2020، وصعد إلى منصة التتويج أربع مرات، بينها فوزه بسباق المجر عام 2021.
ويودع أوكون ألبين وهو في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، معظمها من حلوله ثانياً في جائزة البرازيل الكبرى.
وتوجه ألبين إلى أوكون الذي سيقود لهاس الموسم المقبل، بالقول «يود الفريق أن يشكر إستيبان على فترته مع الفريق وسيبقى جزءاً من تاريخ الفريق بتحقيقه الفوز الأول لألبين في الفورمولا-1 ونتمنى الأفضل لإستيبان في المستقبل».

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
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