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الرياضة

مفاجأة.. ديفيز يقترب من التجديد لبايرن ميونيخ

مفاجأة.. ديفيز يقترب من التجديد لبايرن ميونيخ
2 ديسمبر 2024 20:18

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يصل الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونيخ، خلال أشهر، وتحديداً في يونيو المقبل، إلى نهاية عقده، ولم يحدد حتى الآن، ما إذا كان سيقوم بتمديد عقده مع ناديه الألماني، أم سيرحل كما تردد في الأشهر الماضية إلى ريال مدريد الذي يسعى منذ فترة ليست قصيرة للحصول على خدماته «مجاناً».
ويتردد اسم ديفيز بقوة في سوق الانتقالات، «شتوية» أو «صيفية»، وهناك أكثر من نادٍ أوروبي كبير يسعى لضمه، بعد أن كان «الريال» الوحيد الذي يهتم بالتعاقد معه، إذ إن برشلونة دخل المنافسة بقوة في الأسابيع الأخيرة بترحيب من الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لـ «البارسا»، الذي يعرف اللاعب جيداً من أن كان مدرباً له في «البايرن».
وإذا كان ديفيز أعطى من قبل موافقة شفوية على الانتقال إلى ريال مدريد، بنهاية الموسم وانتهاء عقده ، فإن الحال تغير الآن ولم يعد كذلك، إذ كشفت شبكة «سبورت واحد» الألمانية النقاب عن أن الظهير الدولي الكندي «56 مباراة دولية و15 هدفاً» وافق على تخفيض طلباته المادية، ويقترب من تجديد عقده مع «البافاري» إلى ما بعد 2025.
وقالت الشبكة إن ديفيز استطاع أن يقنع إدارة «البايرن» بالمستوى الرائع الذي يظهر به خلال مباريات هذا الموسم، تحت قيادة فينسنت كومباني المدير الفني الجديد، ما يعني أن البقاء والتجديد أصبحا أقرب من الرحيل لأي نادٍ آخر، وإن مفاوضات التجديد بين الجانبين قد تسفر عن أنباء سارة خلال الأيام القليلة القادمة.
بدأ ألفونسو ديفيز، المولود في 2 نوفمبر2000، مسيرته الاحترافية في فانكوفر وايتكابس 2016 حتى 2018، ومنه مباشرة إلى بايرن ميونيخ موسم 2018 - 2019، مقابل 5. 13 مليون دولار، مع مكافآت متعلقة بالأداء والألقاب مجموعها 22 مليون دولار أخرى.
ولعب ديفيز لمنتخبي الشباب تحت 17 و20 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الكندي الأول في 2017.

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