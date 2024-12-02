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الرياضة

رونالدو وميسي يتقدمان «القائمة المختصرة» لأفضل لاعب في العالم

رونالدو وميسي يتقدمان «القائمة المختصرة» لأفضل لاعب في العالم
2 ديسمبر 2024 21:44

 
أمستردام (أ ب)


تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والقناص البرتغالي كريستيانو رونالدو في القائمة المختصرة للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» لأفضل 26 لاعباً في عام 2024.

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ورغم أن مسيرتهما في أوروبا قد انتهت قبل فترة، تواجد ميسي «37 عاماً» هداف إنتر ميامي الأميركي ورونالدو «39 عاماًِ» هداف النصر السعودي في قائمة «فيفبرو».
وينشط جميع اللاعبين الـ24 الآخرين في الدوريات الأوروبية، في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، ويعتبر كيليان مبابي اللاعب الوحيد في القائمة الذي كان ينتمي للدوري الفرنسي وذلك عقب انتقاله في الصيف من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني.
ولم تضم القائمة أي لاعب من الدوري الإيطالي، وكذلك خلت من اسم أي لاعب ينشط في دوريات أميركا الجنوبية أو أفريقيا.
وضمت القائمة ثمانية لاعبين من ريال مدريد أبرزهم مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وسبعة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي أبرزهم رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم والبلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إرلينج هالاند.
كما اشتملت القائمة على اسم لامين يامال «17 عاماً» نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة. واستند فيفبرو ومقر في هولندا على تصويت 28 ألف لاعب من 70 دولة، خلال تحديد القائمة المختصرة لأفضل 26 لاعباً في العالم.

ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
إنتر ميامي
مانشستر سيتي
برشلونة
لامين يامال
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