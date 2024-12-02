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الرياضة

فان نيستلروي «مندهش» من «كثرة العروض»

فان نيستلروي «مندهش» من «كثرة العروض»
2 ديسمبر 2024 21:49

ليستر (د ب أ)

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قال الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، إن العروض التي تلقاها خلال فترته مدرباً مؤقتاً لمانشستر يونايتد، جعلتها في حالة من الدهشة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المدرب الهولندي تولى المهمة مؤقتاً في أربع مباريات في «أولد ترافورد»، وجاءت منهم مباراتين أمام ليستر سيتي، وذلك عقب إقالة الهولندي إيرك تن هاج من تدريب الفريق الإنجليزي في أكتوبر الماضي، لكنه غادر النادي بعد تعيين البرتغالي روبن أموريم.
وخلال المرحلة التي لم يتلقَ فيها أي هزيمة مدرباً لمانشستر يونايتد، تلقى فان نيستلروي عروضاً من أنحاء عدة في أوروبا، ومنها ناديه السابق هامبورج الألماني، لكنه كان سعيداً بالعودة للدوري الإنجليزي.
وقال في حديث مع الصحفيين: «ما حدث بعد تلك المباريات وكمية الاهتمام، وكانت هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمامي، وهذا ما فاجأني، كنت مندهشاً بعض الشيء».
وتابع مدرب ليستر سيتي الجديد: «أعجبتني ردود الفعل، وكنت فقط سعيداً بذلك، وأن أكون في محادثات مع أطراف مختلفة، وأن أكون قادراً على اتخاذ قرار كان أمراً رائعاً بالنسبة لي، وأنا سعيد لوجودي هنا».
ويحتل ليستر سيتي المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد
رود فان نيستلروي
ليستر سيتي
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