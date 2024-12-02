الشرطة يخسر في «الدراما 103»!



الدوحة (أ ف ب)



أهدر الشرطة العراقي ركلة جزاء في الوقت القاتل، ثم اهتزت شباكه بركلة مماثلة، ليخسر أمام مضيفه برسيبوليس الإيراني 1-2، في الدوحة ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

على استاد حمد بن خليفة، ترجم الشرطة تفوقه مطلع المباراة، وتقدم لفترة طويلة بهدف مهند علي بكرة ساقطة جميلة من فوق الحارس المتقدم، بعد خطأ دفاعي (19)، قبل أن يعادل الأوزبكستاني البديل أوستون أورونوف للفريق الإيراني، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي (89).

وفيما كانت المباراة على وشك الانتهاء، حصل الشرطة على ركلة جزاء، إثر لمسة يد، سددها مهاجمه السوري البديل محمود المواس في أسفل القائم (99).

لكن سيناريو المباراة شهد تغييراً درامياً في الرمق الأخير، بعد حصول برسيبوليس على ركلة جزاء، إثر لمسة أيضاً على الكاميروني سالومون بانجا، سددها بنجاح هذه المرة الجورجي جيورجي جفيليسياني (103).

واخفق الشرطة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في البطولة القارية بنظامها الجديد، ليتجمد رصيده عند نقطتين من ست مباريات من أصل ثمان، فيما ارتقى برسيبوليس إلى المركز السادس موقتاً بست نقاط.

كما اخفق الشرطة في تحقيق أول انتصاراته على فريق إيراني في سبع مباريات.

وفيما حقق برسيبوليس فوزه القاري الأول في تسع مباريات، يأمل في الحلول بين أول ثمانية فرق في الغرب من أصل 12، لبلوغ إلى دور الستة عشر.