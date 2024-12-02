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الرياضة

وفاة لاعب خلال مباراة هوكي

وفاة لاعب خلال مباراة
2 ديسمبر 2024 22:13

  
نيويورك (أ ب)

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تعرض لاعب هوكي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً للانهيار، خلال مباراة خيرية جرت في نيويورك، قبل أن تعلن السلطات عن وفاته في وقت لاحق.
وفقد كونور كاسين، وهو طالب في السنة النهائية بمدرسة ماسابيكوا الثانوية في لونج آيلاند، وعيه أثناء مباراة مساء السبت لصالح مؤسسة أنشأها والدا مراهقة أخرى بالمنطقة، سابرينا نافاريتا البالغة 19 عاماً، والتي توفيت في حادث سيارة في أبريل 2023.
وجرى نقل كاسين إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته، وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين، إنه لا توجد معلومات متاحة حول سبب وفاته.
وألغت رابطة هوكي المدارس الثانوية في نيويورك آيلاندرز، التي تنظم مسابقات هوكي المدارس الثانوية لمدارس لونج آيلاند، جميع المباريات المقررة أمس الأحد احتراماً لعائلة كاسين.

أميركا
نيويورك
الهوكي
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