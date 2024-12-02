جوارديولا: «السيتي» يبدأ الموسم مجدداً



لندن (أ ب)



عبر الإسباني جوسيب جوارديولا، عن مشاعره بشكل متباين، وذلك بعد خسارة فريقه مانشستر سيتي في «أنفيلد» أمام ليفربول، أمس الأحد، والتي دفعت بطل الدوري الإنجليزي إلى أدنى مستوى غير متوقع.

وجاءت الهزيمة ليكمل مانشستر سيتي سبع مباريات بدون تحقيق أي فوز، للفريق الذي كان سجله خاليا من الهزائم حتى وقت قريب.

لكن ذلك كان في الماضي بالنسبة لجوارديولا. وقال بعد الهزيمة أمام ليفربول صفر-2 في الدوري الإنجليزي أمس الأحد: «أعدنا إصلاح الأمور، هناك شعور بأننا سنبدأ مجدداً هذا الموسم».

وأضاف: «لم نعتد على ذلك، الكثير من الأشياء تحدث والفرق كانت جيدة، ولم نتمكن من التعامل معها في الوقت الحالي، يجب علي إيجاد حل لأكون مستقراً وقوياً».

وتابع جوارديولا: «هؤلاء اللاعبون منحوني الفرصة لأقودهم في أفضل سنوات حياتي، كل ما يمكنني فعله هو إيجاد حل في الوقت المناسب، النادي سيتخذ القرار الذي يحتاجه النادي للمواصلة على نفس المنوال».