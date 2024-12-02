الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: «السيتي» يبدأ الموسم مجدداً

جوارديولا: «السيتي» يبدأ الموسم مجدداً
2 ديسمبر 2024 22:20


لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
فان نيستلروي «مندهش» من «كثرة العروض»
رونالدو وميسي يتقدمان «القائمة المختصرة» لأفضل لاعب في العالم


عبر الإسباني جوسيب جوارديولا، عن مشاعره بشكل متباين، وذلك بعد خسارة فريقه مانشستر سيتي في «أنفيلد» أمام ليفربول، أمس الأحد، والتي دفعت بطل الدوري الإنجليزي إلى أدنى مستوى غير متوقع.
وجاءت الهزيمة ليكمل مانشستر سيتي سبع مباريات بدون تحقيق أي فوز، للفريق الذي كان سجله خاليا من الهزائم حتى وقت قريب.
لكن ذلك كان في الماضي بالنسبة لجوارديولا. وقال بعد الهزيمة أمام ليفربول صفر-2 في الدوري الإنجليزي أمس الأحد: «أعدنا إصلاح الأمور، هناك شعور بأننا سنبدأ مجدداً هذا الموسم».
وأضاف: «لم نعتد على ذلك، الكثير من الأشياء تحدث والفرق كانت جيدة، ولم نتمكن من التعامل معها في الوقت الحالي، يجب علي إيجاد حل لأكون مستقراً وقوياً».
وتابع جوارديولا: «هؤلاء اللاعبون منحوني الفرصة لأقودهم في أفضل سنوات حياتي، كل ما يمكنني فعله هو إيجاد حل في الوقت المناسب، النادي سيتخذ القرار الذي يحتاجه النادي للمواصلة على نفس المنوال».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
علوم الدار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
اليوم 16:15
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
علوم الدار
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
اليوم 16:34
زيلينسكي وشولتس خلال مؤتمر صحفي في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يحدد أمورا لتحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 23:13
الوصل يتأهل إلى «الأدوار الإقصائية» في «النخبة الآسيوية»
الرياضة
الوصل يتأهل إلى «الأدوار الإقصائية» في «النخبة الآسيوية»
اليوم 22:43
بايدن يصل إلى أنغولا
الأخبار العالمية
بايدن يصل إلى أنغولا في زيارته الوحيدة لأفريقيا
اليوم 22:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©