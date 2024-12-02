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الرياضة

الوصل يتأهل إلى «الأدوار الإقصائية» في «النخبة الآسيوية»

الوصل يتأهل إلى «الأدوار الإقصائية» في «النخبة الآسيوية»
2 ديسمبر 2024 22:43

معتصم عبدالله (دبي)

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حجز الوصل مقعده في «الأدوار الإقصائية» لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025، بتعادله أمام ضيفه الريان القطري 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد زعبيل في دبي، بحضور 3852 مشجعاً، ضمن الجولة السادسة من منافسات «منطقة الغرب».
وسجل كايو كانيدو هدف التقدم للوصل في الدقيقة 76، قبل أن يمنح زميله المدافع سالم العزيزي الضيوف التعادل بهدف عكسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 5 نقاط للريان.
وشهدت بقية مباريات منطقة الغرب، اليوم، فوز برسيبوليس الإيراني على الشرطة العراقي 2-1 في الدوحة، فيما تعادل الأهلي السعودي مع ضيفه الاستقلال الإيراني 2-2، وتبقت لـ «الأصفر» مباراتان في «دور المجموعات» أمام مضيفه النصر السعودي، وضيفه الهلال السعودي 3 و18 فبراير 2025.
وضغط الوصل بشكل مكثف منذ بداية المباراة، ولاحت الفرصة الأبرز من رأسية فابيو ليما من ركلة حرة نفذها خيمنيز وحولها ليما داخل المرمى في الدقيقة 24، قبل أن يقرر الحكم السنغافوري محمد تقي إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وعاد الوصل ليهدد مرمى الضيوف من تسديدة هاريس سيفروفيتش من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البرازيلي باولو فيكتو في الدقيقة 30، قبل أن يعود الأخير ويتصدى لفرصة مزدوجة للوصل، بعد تسديدة من خيمينز داخل المنطقة، حاول هاريس إكمالها في الشباك، قبل أن تمر الكرة فوق المرمى في الدقيقة 45. 
وفي الشوط الثاني، دفع الصربي ميلوش ميلوبيفيتش مدرب الوصل بالثنائي كايو كانيدو وجونتاس سانتوس بدلاً من هاريس وماجد سرور، بهدف تنشيط الجبهة الهجومية.
ورد «البديلان» التحية لمدربهما بالشكل الأمثل، بعدما توغل جونتاس سانتوس من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل كرة أرضية عالجها كايو بتسديدة مباشرة داخل مرمى، مسجلاً هدف الوصل الأول في الدقيقة 76.
وعاد الضيوف إلى المباراة سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 85، بعد عرضية من أشرف بن شرقي، أسكنها المدافع سالم العزيزي بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي»، ليحسم التعادل 1-1 نتيجة المباراة، وتأهل الوصل إلى دور الـ 16.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل
الريان
الأهلي السعودي
فابيو ليما
كايو كانيدو
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