«العميد» يتطلع إلى «التأهل المبكر» في «الخليجية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستقبل النصر ضيفه دهوك العراقي، في السادسة مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى من «دوري أبطال الخليج للأندية»، والتي تشهد أيضاً مواجهة أهلي صنعاء اليمني وضيفه ظفار العُماني في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدحيل في الدوحة، في المقابل يلعب ضمن الجولة ذاتها في «المجموعة الثانية»، غداً، القادسية الكويتي مع الرفاع البحريني، والاتفاق السعودي مع العربي القطري.

وينشد النصر المتصدر برصيد 7 نقاط، قطع خطوة جديدة، في طريق حسم التأهل المبكر إلى الدور نصف النهائي، قبل جولتين على الختام، مدفوعاً بنتائجه الإيجابية في مبارياته الثلاث الماضية، بالفوز على ظفار 5-2، وأهلي صنعاء 3-1، قبل التعادل أمام دهوك 2-2 على ملعب الأخير بالعراق.

ويعول «العميد» في مباراة الليلة، على عودة أبرز نجومه الغائبين عن مباراة الجولة الماضية أمام دهوك 2-2، بقيادة عادل تعرابت، والحارس أحمد شمبيه، وسمير ميمسيفيتش، ومروان أزرقان. في المقابل، يأمل دهوك الوصيف الحالي للمجموعة برصيد 5 نقاط، مقابل 3 نقاط لأهلي صنعاء «الثالث»، ونقطة لظفار «الأخير»، التمسك بحظوظه في التأهل إلى نصف النهائي، ويملك دهوك مجموعة من الأوراق الرابحة، ممثلين في بيتر كوركيس الذي يستعد للمشاركة الدولية الأولى مع منتخب العراق، والإيفواري كراهيري زاكري، والغاني روبن أكوا. ويدير مباراة النصر ودهوك العراقي، طاقم تحكيم سعودي يقوده محمد الهويش «ساحة»، خلف الشمري «مساعد أول»، إبراهيم الدخيل «مساعد ثانٍ»، سامي الجريس «الحكم الرابع»، سلطان الحربي «حكم فيديو»، سعد السبيعي «حكم فيديو مساعد».