الشارقة يطارد «بطاقة الصعود» بـ«فرصتين»

علي معالي (أبوظبي)

يطارد الشارقة بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في «دوري أبطال آسيا 2»، عندما يخوض مباراة مصيرية» أمام الوحدات الأردني، في الساعة الخامسة مساء اليوم، على استاد عمّان الدولي، ضمن «الجولة السادسة» من «المجموعة الثالثة».

يدخل «الملك» اللقاء بـ «فرصتين»، من أجل قطع «تذكرة الصعود»، بداية من التعادل الذي يكفي لضمان التأهل وصيفاً خلف الوحدات الذي حسم تأهله من الجولة الماضية، أو الفوز والعودة بـ«العلامة الكاملة»، وبالتالي القفز إلى قمة المجموعة.

وفي التوقيت نفسه يحل سباهان الإيراني «7 نقاط»، ضيفاً على استقلال دوشانبي الطاجيكي «دون رصيد»، ويأمل سباهان الفوز، وأيضاً خسارة الشارقة ليلحق بالوحدات.

ويركز الشارقة على إحراز «هدف مبكر» يربك حسابات الوحدات، ويملك الروماني كوزمين أولاريو مدرب «الملك» اللاعبين الذين يمكنهم منح المبادرة والأسبقية في المباراة، بوجود كايو لوكاس، وجيليرمي بيرو، وعثمان كمارا، ولوان بيريرا، وجميعهم في حالة فنية ومعنوية عالية محلياً وقارياً، ولكن يبقى الحذر الشديد من الأخطاء الدفاعية التي نجح الوحدات في استغلالها لخطف هدفين، لينتزع التعادل 2-2، في مباراة الذهاب.

وهناك بعض الغيابات المؤثرة في الفريق الأردني، يجب على كوزمين الاستفادة منهم، ومن أبرزهم الحارس الأساسي عبد الله الفاخوري، لتراكم البطاقات الصفراء، وأيضاً مصطفى كمال المدافع الأيسر.