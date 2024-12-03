اليونايتد وأرسنال «لقاء الرعب» في كأس الاتحاد



لندن (أ ب)



يبدأ مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة قوية أمام مضيفه أرسنال في الدور الثالث، وذلك بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

ويلتقي توتنهام مع مضيفه تامورث، ومانشستر سيتي مع ضيفه سالفورد سيتي، ويخرج أكرينتون ستانلي صاحب المركز السادس من القاع، بدوري الدرجة الرابعة، لملاقاة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بملعب «أنفيلد»، فيما يلتقي تشيلسي مع ضيفه موركامب متذيل دوري الدرجة الثانية.

ويعتبر أرسنال البطل القياسي للمسابقة برصيد 14 لقباً مقابل 13 لقباً لمانشستر يونايتد، لكن آخر لقب لأرسنال يرجع إلى عام 2020، في الوقت الذي فاز فيه «اليونايتد» على مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي في ثاني «ديربي» على التوالي في نهائي البطولة.

وتقام مباريات الدور الثالث 11 و12 يناير، بمشاركة 44 نادياً من الدوري الممتاز ودوري الأولى، حيث ينضمون إلى 20 نادياً من الدرجات الدنيا.