أتالانتا يقبض على «ذئاب روما» ويزاحم نابولي!



روما (أ ف ب)



شدد أتالانتا الخناق على نابولي «المتصدر» بعودته فائزاً على مضيفه روما 2-0، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويتخلف أتالانتا الفائز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، عن نابولي بفارق نقطة واحدة، وصعد إلى المركز الثاني، مستغلاً توقف مباراة الإنتر وفيورنتينا «كلاهما 28 نقطة» بسبب عارض صحي خطير للاعب وسط الأخير إدواردو بوف الذي سقط مُغمى عليه في أرضية الملعب، قبل نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

خاض روما أول مباراة رسمية على ملعبه الأولمبي، بقيادة مدريه الجديد كلاوديو رانييري.

انتظر أتالانتا حتى الدقيقة 69 لافتتاح التسجيل بواسطة لاعب وسطه الهولندي الدولي مارتن دي رون «69»، قبل أن يسجل مهاجم روما السابق نيكولو زانيولو الهدف الثاني بكرة رأسية، مانحاً فريقه فوزه الثامن توالياً في مختلف المسابقات.

ولم يسبق لأتالانتا أن تُوج بطلاً للدوري الإيطالي في تاريخه، لكنه يثبت هذا الموسم بأنه منافس حقيقي على اللقب.

ويتمتع أتالانتا بأفضل هجوم في الدوري بتسجيله 36 هدفاً، ويضم في صفوفه هداف الدوري ماتيو ريتيجي برصيد 12 هدفاً.

وارتدى لاعبو روما قمصاناً كتب عليها عبارة «فورتسا إيدو»، خلال فترة الإحماء، في رسالة دعم لإدواردو بوف الذي تخرج في أكاديمية فريق العاصمة، ويلعب على سبيل الإعارة مع فيورنتينا منذ الصيف الماضي.

وكان بوف أحد أفراد فريق روما، عندما تُوج بكأس «كونفرنس ليج»، بقيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو عام 2022.