أموريم يطالب «اليونايتد» بالشجاعة أمام أرسنال



مانشستر (رويترز)



لم يخسر مانشستر يونايتد في أول ثلاث مباريات له تحت قيادة روبن أموريم، وصعد إلى النصف الأعلى من جدول الدوري الإنجليزي، لكن المدرب البرتغالي يواجه أول اختبار حقيقي لقدراته الفنية، عندما يلتقي أرسنال المتألق الأربعاء.

ويحتل اليونايتد المركز التاسع بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويعاني من أجل التسجيل هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفاً في أول 12 مباراة بالدوري، لكن الأمور تحسنت أخيراً يوم الأحد عندما سحق إيفرتون 4-صفر في «أولد ترافورد».

ومع ذلك، سيتوجه الفريق لملعب الإمارات، وهو يدرك تماماً حجم المهمة التي تنتظره، بعد أن خسر آخر ثلاث مباريات أمام أرسنال الذي يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط فوق اليونايتد.

وقال أموريم للصحفيين: «إنه أفضل فريق واجهناه حتى الآن، لكن كل مباراة تشكل اختباراً، إذا شاهدت المباراة الأخيرة أمام إيفرتون، فقد كانت صعبة حقاً، ومن المهم أن نتحلى بالشجاعة يوم الأربعاء، عندما أقول شجاعة، فهذا لا يعني الضغط على الخصم طوال الوقت، الأمر ليس كذلك، عليك أن تفهم المباراة، ولحظات التحول في المباراة، نحتاج إلى الاستحواذ على الكرة، هذه نقطة أساسية، ونريد أن نستحوذ على الكرة، ونريد أن نسيطر على بعض لحظات المباراة، لأنك تعرف أنه من الصعب في مثل هذه المباريات السيطرة على مجريات اللعب بالكامل، يتعين علينا أن نتحلى بالشجاعة».

وقال أموريم، إن القائد برونو فرنانديز الذي خرج في الدقيقة 66 يوم الأحد، تدرب مع الفريق، وسيكون جاهزاً للمشاركة، مضيفاً، «رأيته بالفعل صباح الاثنين، إنه جاهز، ولا يحتاج إلى الكثير من الراحة، إنه مستعد للعب».

وأشاد أموريم أيضاً بالمدافع ليني يورو البالغ «19 عاماً»، والذي تم التعاقد معه من ليل هذا العام، لكنه لم يشارك بعد في مباراة رسمية مع «اليونايتد»، بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال فترة ما قبل الموسم.

وقال أموريم: «لياقته البدنية أفضل، وأعتقد أنه سينضم للتشكيلة، يتعين علي أن أرى بقية اللاعبين، لأن بعض اللاعبين يشعرون بالإرهاق، يتعين علينا تقييم حالتهم في التدريبات،

ويورو يتمتع بموهبة خاصة، يتعين علينا أن نكون حذرين في البداية، لأننا لم نتدرب معاً كثيراً، لقد كان يتدرب، ليس بمفرده، ولكن في مجموعة صغيرة من اللاعبين، إنه سريع للغاية، وهو مدافع عصري».