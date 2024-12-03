جرينوود على «رادار» كبار «الليجا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن مارسيليا الفرنسي لن يهنأ بنجمه الجديد الإنجليزي ميسون جرينوود «22 عاماً» لاعب مانشستر يونايتد السابق و«المغضوب عليه» في إنجلترا، بعد واقعة «غير أخلاقية» التصقت به، رغم أن القضاء الإنجليزي برأه من أي اتهام.

وأعار «اليونايتد» جرينوود إلى خيتافي الإسباني الموسم الماضي، حتى تهدأ الأمور بشأنه في إنجلترا، ثم تخلص منه تماماً بالبيع إلى مارسيليا الصيف الماضي.

وكشفت مصادر صحفية إسبانية النقاب عن أن 3 أندية تلعب في الدوري «الليجا» ترغب في الحصول على خدمات جرينوود، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد أن تابعوه الموسم الماضي، عندما كان معاراً لخيتافي.

ونجح جرينوود مع مارسيليا هذا الموسم في تسجيل 9 أهداف في 13 مباراة بالدوري الفرنسي وصنع هدفين، وهو رقم قياسي لجرينوود، ولا يتفوق عليه إلا المهاجم البرازيلي سوني أندرسون الذي حقق رقماً أعلى في المسابقة نفسها عام 1993، حيث سجل 12هدفاً في 13 مباراة.

وقالت المصادر نفسها، إن أداء جرينوود وحسه التهديفي العالي جذبا انتباه الثلاثي الإسباني الكبير، ومن المتوقع أن تكون هناك منافسة شرسة بين «الريال» و«البارسا» و«الأتليتي» على ضم النجم الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية قريبة من مارسيليا، أن جرينوود قد يغادر نادي الجنوب الفرنسي، بعد موسم واحد، مثلما فعل من قبل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز والهداف الجابوني بيير- إيمريك أوباميانج.

وأكد موقع «Talk Sport» حقيقة اهتمام الريال وبرشلونة وأتلتيكو بالنجم الإنجليزي، حيث يتابعونه هذا الموسم، وهو يتألق مع مارسيليا، ويمارس هوايته في تسجيل الأهداف، خاصة أنه صغير السن، ويمكنه صنع الفارق، بعد أن تأقلم على اللعب في الدوري والأجواء الإسبانية.

ويرجع اهتمام برشلونة تحديداً إلى أن «الكتالوني» يرى أن تكلفة اللاعب منخفضة بالنسبة لمهاجم «سوبر» قادر على التألق، إذا انتقل إلى «الكامب نو» الموسم المقبل.

وإذا كان رحيل جرينوود من الممكن أن يكون بمثابة ضربة قاصمة لمارسيليا، فإنه سيكون نبأ سعيداً بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي يحصل على 50% من قيمة إعادة بيعه في أي «ميركاتو» قادم.