الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة.. «بروفة السوبر»!

برشلونة.. «بروفة السوبر»!
3 ديسمبر 2024 10:39

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»
جرينوود على «رادار» كبار «الليجا»!


يلتقي برشلونة مع ريال مايوركا الليلة، في مباراة مبكرة من «الجولة 19» للدوري الإسباني لكرة القدم، لأن الفريقين أحد طرفي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، خلال يناير المقبل بالسعودية.
وتشارك أندية برشلونة وريال مدريد وريال مايوركا وأتلتيك بلباو في كأس السوبر هذا العام، وهو ما جعل رابطة «الليجا» تقيم هذه المواجهة، وأيضاً لقاء ريال مدريد مع أتلتيك بلباو غداً، لإتاحة المجال لـ «الرباعي» لاحقاً.
ويتوجه برشلونة إلى «جزر البليار» للقاء ريال مايوركا، في مباراة تأتي في توقيت صعب، لأن صدارة الفريق «الكتالوني» أصبحت تحت التهديد، عقب خسارته مباراتين، والتعادل في واحدة، في آخر 3 لقاءات، في وقت واصل فيها ريال مدريد حصد الانتصارات، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.
ويقدم ريال مايوركا موسماً متميزاً للغاية، وجمع 24 نقطة، ليحتل المركز السادس حالياً، وذلك بقيادة المدرب الجديد جاجوبا أراساتي، فيما أصبحت أوراق برشلونة «مكشوفة» مع مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، المطالب بإجراء تغييرات فنية، في حال أراد العودة إلى «درب الانتصارات» مجدداً.

 

الدوري الإسباني
الليجا
كأس السوبر الإسباني
السعودية
برشلونة
ريال مايوركا
ريال مدريد
بلباو
هانسي فليك
آخر الأخبار
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرشح وارن ستيفنز سفيراً في بريطانيا
اليوم 11:08
الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»
الرياضة
الوصل «المتأهل الخامس» إلى دور الـ 16 في «نخبة آسيا»
اليوم 11:00
عيد الاتحاد الـ 53.. الاقتصاد الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات نوعية
اقتصاد
عيد الاتحاد الـ 53.. الاقتصاد الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات نوعية
اليوم 10:46
برشلونة.. «بروفة السوبر»!
الرياضة
برشلونة.. «بروفة السوبر»!
اليوم 10:39
"شرطة عجمان" تحجز عدداً من المركبات لارتكابها مخالفات مرورية خلال الاحتفال بعيد الاتحاد
علوم الدار
"شرطة عجمان" تحجز عدداً من المركبات لارتكابها مخالفات مرورية خلال الاحتفال بعيد الاتحاد
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©