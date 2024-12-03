برشلونة.. «بروفة السوبر»!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي برشلونة مع ريال مايوركا الليلة، في مباراة مبكرة من «الجولة 19» للدوري الإسباني لكرة القدم، لأن الفريقين أحد طرفي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، خلال يناير المقبل بالسعودية.

وتشارك أندية برشلونة وريال مدريد وريال مايوركا وأتلتيك بلباو في كأس السوبر هذا العام، وهو ما جعل رابطة «الليجا» تقيم هذه المواجهة، وأيضاً لقاء ريال مدريد مع أتلتيك بلباو غداً، لإتاحة المجال لـ «الرباعي» لاحقاً.

ويتوجه برشلونة إلى «جزر البليار» للقاء ريال مايوركا، في مباراة تأتي في توقيت صعب، لأن صدارة الفريق «الكتالوني» أصبحت تحت التهديد، عقب خسارته مباراتين، والتعادل في واحدة، في آخر 3 لقاءات، في وقت واصل فيها ريال مدريد حصد الانتصارات، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

ويقدم ريال مايوركا موسماً متميزاً للغاية، وجمع 24 نقطة، ليحتل المركز السادس حالياً، وذلك بقيادة المدرب الجديد جاجوبا أراساتي، فيما أصبحت أوراق برشلونة «مكشوفة» مع مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، المطالب بإجراء تغييرات فنية، في حال أراد العودة إلى «درب الانتصارات» مجدداً.