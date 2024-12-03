الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

286 لاعباً يخوضون التحدي في «طوكيو جراند سلام» للجودو

286 لاعباً يخوضون التحدي في «طوكيو جراند سلام» للجودو
3 ديسمبر 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية
رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل


تجرى في الساعة الثانية ظهر الجمعة، قرعة بطولة «طوكيو جراند سلام» للجودو، عبر تقنية الفيديو، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، ويمثل منتخبنا لاعب ولاعبة، وتنطلق المنافسات يوم السبت المقبل، وتستمر يومين بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 47 دولة من بينها الإمارات والكويت التي تشارك بلاعبين، بينما تدفع اليابان بطلة العالم بـ 56 لاعباً ولاعبة، وتسعى المنتخبات لرفع رصيدها من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وعادت بعثة منتخبنا من جورجيا، بعد انتهاء معسكر الإعداد، استعداداً لبطولة «طوكيو جراند سلام»، التي تقام من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، وتعتبر ختام بطولات «الجراند سلام» الكبرى لعام 2024، بإشراف الاتحاد الدولي، وتشهد مشاركة لاعبة منتخبنا بشيرات خوردي، التي فازت بأول ميدالية للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة بالصين، في وزن تحت 52 كجم، بجانب ذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام، كما يشارك نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، والفائز ببرونزية «أبوظبي جراند سلام».
وتلقت البعثة فور وصولها إلى اليابان اتصالاً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، عبر ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، رئيس البعثة، واطمأن على جاهزية منتخبنا للمشاركة الإيجابية في بطولة طوكيو، وتعقبها بطولة باريس في نهاية يناير 2025، من خلال معسكره طوكيو الحالي، والذي يشرف عليه لاعب المنتخب السابق المدرب فيكتور سيكتروف.

الإمارات
اليابان
طوكيو
الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل
اليوم 12:47
تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية
اليوم 13:30
رحلة 53 عاماً من الانجازات السياحية .. الإمارات تتصدر خيارات الملايين من السياح في العالم
اقتصاد
تتويجاً لرحلة 53 عاماً من الانجازات .. الإمارات تتصدر خيارات الملايين من السياح في العالم
اليوم 13:03
فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل لرحيله عن «اليونايتد»
الرياضة
فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل لرحيله عن «اليونايتد»
اليوم 12:54
بيولي يعاني «الحسرة» على فرص النصر!
الرياضة
بيولي يعاني «الحسرة» على فرص النصر!
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©