286 لاعباً يخوضون التحدي في «طوكيو جراند سلام» للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



تجرى في الساعة الثانية ظهر الجمعة، قرعة بطولة «طوكيو جراند سلام» للجودو، عبر تقنية الفيديو، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، ويمثل منتخبنا لاعب ولاعبة، وتنطلق المنافسات يوم السبت المقبل، وتستمر يومين بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 47 دولة من بينها الإمارات والكويت التي تشارك بلاعبين، بينما تدفع اليابان بطلة العالم بـ 56 لاعباً ولاعبة، وتسعى المنتخبات لرفع رصيدها من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعادت بعثة منتخبنا من جورجيا، بعد انتهاء معسكر الإعداد، استعداداً لبطولة «طوكيو جراند سلام»، التي تقام من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، وتعتبر ختام بطولات «الجراند سلام» الكبرى لعام 2024، بإشراف الاتحاد الدولي، وتشهد مشاركة لاعبة منتخبنا بشيرات خوردي، التي فازت بأول ميدالية للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة بالصين، في وزن تحت 52 كجم، بجانب ذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام، كما يشارك نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، والفائز ببرونزية «أبوظبي جراند سلام».

وتلقت البعثة فور وصولها إلى اليابان اتصالاً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، عبر ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، رئيس البعثة، واطمأن على جاهزية منتخبنا للمشاركة الإيجابية في بطولة طوكيو، وتعقبها بطولة باريس في نهاية يناير 2025، من خلال معسكره طوكيو الحالي، والذي يشرف عليه لاعب المنتخب السابق المدرب فيكتور سيكتروف.