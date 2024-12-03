أشلي يونج.. «الحلم» يصبح «حقيقة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن حلم النجم الإنجليزي «المخضرم» آشلي يونج «39 عاماً» مدافع إيفرتون يقترب من الحقيقة، لأنه من المرجح أن يلاقي ابنه تايلر وجهاً في مباراة رسمية لكرة القدم.

وينشط تايلر «18 عاماً» نجل يونج في فريق بيتربوروه بالدرجة الثالثة الإنجليزية، حيث من المقرر أن يواجه إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي 11 أو 12 يناير المقبل.

ويلعب تايلر متوسط ميدان، ولكنه لم يلعب أي مباراة في دوري الدرجة الثالثة حتى الآن، ولكنه شارك لمدة 27 دقيقة في مباراة في بطولة رابطة المحترفين، عندما تغلب فريقه على ستيفيندج 2- صفر يوم الثلاثاء الماضي.

الطريف أن آشلي يونج كتب عبر حسابه على منصة «إكس» تويتر سابقاً،: «ياله من شيء رائع، الأحلام قد تصبح حقيقة!».

ويأمل تايلر في أن يسير على خطى والده، واللعب على أعلى مستوى احترافي.

وبدأ مسيرته هاوياً في كوينز بارك رينجرز، ثم انتقل مجاناً هذا الموسم إلى بيتربوروه.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن مواجهة الأب وابنه شبه مؤكدة في المباراة المنتظرة بين بيتربوروه وإيفرتون في ملعب جوديسون بارك.

جدير بالذكر أن أول من منح الفرصة لتايلر للعب، هو دارين فيرجسون نجل المدرب «الأسطورة» السير أليكس فيرجسون، والمدير الفني لبيتربوروه.

وحصل آشلي يونج الذي خاض 39 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، على بعض الألقاب والبطولات مع مانشستر يونايتد، من بينها الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة.

ولعب يونج أيضاً لأندية واتفورد، وأستون فيلا في إنجلترا، وإنتر ميلان الإيطالي خارجها، ولا يزال يلعب حتى الآن لإيفرتون.