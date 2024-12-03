نجوم «أبوظبي إكستريم» يستعرضون المهارات في «تدريب مفتوح»

العين (الاتحاد)

شهد «بوادي مول» بالعين جلسة تدريب مفتوحة، شملت عدداً من اللاعبين المشاركين في «النسخة الثامنة» من بطولة أبوظبي إكستريم، والذين قدموا عروضاً حافلة بالمهارات الفنية المتميزة، ما منح عشاق الفنون القتالية تجربة استثنائية، ولمحة عن الإثارة والتشويق التي تنتظرهم في ليلة النزال المقررة يوم الجمعة المقبل.

وسجلت الفعالية الفريدة مشاركة نجوم عالميين، بمن فيهم جيمس جالاجر، وجافيل فيلو، وسايبورج، وهيثم رضا، وتاليسون سواريز، وبيكن جي، ما أضفى مزيداً من التشويق إلى الحدث مع مزيج من مهارات الجوجيتسو والجرابلينج، ولا سيما مع مشاركة الأبطال الإماراتيين خالد الشحي وشما الكلباني، واللذين قدما عرضاً يبرز مدى تطور رياضة الجوجيتسو في الإمارات.

وقال جيمس جالاجر: «سعيد جداً بفرصة استكشاف مدينة العين ومعالمها السياحية والثقافية التي تعكس تاريخ الإمارات العريق، وكانت الجولة تجربة متميزة، ومنحتني فرصة التعرف أكثر على الرياضيين الآخرين في بطاقة النزال، وعززت حماسي للمشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، والتي أصبحت واحدة من أبرز بطولات الرياضات القتالية العالمية، وأتطلع لخوض النزال، وتقديم أفضل ما لدي والفوز في هذه الفعالية المهمة».

وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً من الجمهور، واجتذبت العديد من المتفرجين، ومنحتهم فرصة التفاعل والتقاط الصور مع الرياضيين ومشاهدتهم عن كثب، الأمر الذي يعكس الشعبية اللافتة التي تحظى بها «أبوظبي إكستريم»، خاصة مع الأصداء العالمية والنجاحات العديدة التي حققتها منذ انطلاقها، وعلى مدار نسخها المتعاقبة.