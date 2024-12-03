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الرياضة

وفاة أسطورة التنس

وفاة أسطورة التنس
3 ديسمبر 2024 12:43

 
ملبورن (أ ب)

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توفي نيل فريزر، الذي فاز بثلاثة ألقاب في منافسات الفردي ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وقاد أستراليا إلى التتويج بلقب كأس ديفيز للتنس 4 مرات، خلال مسيرة حافلة استمرت 24 عاماً قائداً للفريق، عن عمر ناهز 91 عاماً.
وأصدر الاتحاد الأسترالي للتنس بياناً ذكر فيه أن اللعبة «فقدت أحد عمالقتها».
وتغلب فريزر على أسطورة التنس الأسترالي رود ليفر، ليفوز بمنافسات فردي الرجال لبطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ضمن بطولات جراند سلام عام 1960، كما توج أيضاً ببطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، ضمن المسابقات الأربع الكبرى في منافسات الفردي والزوجي للرجال والزوجي المختلط عامي 1959 و1960 .
كما تُوج النجم الراحل بـ 11 لقباً رئيساً في منافسات زوجي الرجال، من بينهما لقبان على الأقل في كل من بطولات الجراند سلام الأربع.
وأسهم فريزر في فوز أستراليا بأربعة ألقاب متتالية في كأس ديفيز لاعباً، ورفض عروضاً مغرية للتحول إلى الاحتراف في محاولة لخلافة هاري هوبمان قائداً لفريق بلاده.
وكشف الاتحاد الأسترالي للتنس «تحقق هذا الطموح في عام 1970، وظل في المنصب حتى عام 1993، حيث قاد الفريق الأسترالي في 24 بطولة لكأس ديفيز، فاز خلالها الفريق باللقب 4 مرات».
كما أضاف الاتحاد، «لقد ألهمت قيادته للفريق أجيالاً من اللاعبين، من بينهم جون نيوكومب، وجون فيتزجيرالد، وبات كاش».
تم ضم فريزر إلى قاعة مشاهير التنس الدولية عام 1984، وفي عام 2008، حصل على جائزة فيليب شاترييه من الاتحاد الدولي للتنس، لإنجازاته المتميزة في اللعبة البيضاء.

التنس
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بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
ويمبلدون
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