بيولي يعاني «الحسرة» على فرص النصر!



الرياض (أ ف ب)



تحسر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، على إهدار فريقه فرصاً عدة، خلال خسارته أمام ضيفه السد القطري 1-2، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

وبعد أن كان النصر قد ضمن تأهله في الجولة السابقة، خاض المباراة من دون نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، صاحب 15 هدفاً لفريقه في 18 مباراة هذا الموسم.

وجلس رونالدو (39 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في إحدى المقصورات.

على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، منح أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف التقدم للسد (53)، ثم عادل المدافع المغربي رومان سايس عن طريق الخطأ (80)، قبل أن يسجل الجزائري آدم وناس من ركلة جزاء هدف الفوز للسد في الوقت القاتل (90+9)، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

قال بيولي مدرب ميلان السابق، والذي أهدر لاعبوه فرصاً عدة، خصوصاً البرازيلي أندرسون تاليسكا، والسنغالي ساديو مانيه: «كانت المباراة جيدة، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، ودفعنا ثمناً باهظاً بهذه الخسارة، لا أريد التركيز على غياب اللاعبين، من بينهم رونالدو، عملنا بجهد في هذه المباراة، وصنعنا الفرص، لكن للأسف لم نترجمها، وهذه كرة القدم».

أضاف بيولي الذي مُني فريقه بخسارته الأولى هذا الموسم في البطولة القارية (4 انتصارات وتعادل) «استغل الخصم أخطاءنا وضمن الفوز، يتعين علينا التمتع بالصبر، إذ سددنا 17 مرة، لكننا افتقدنا للدقة، الخسارة تبدو غير عادلة، لأننا قدمنا أداءً جيداً، وصنعنا العديد من الفرص».

بدوره، قال مدرب السد الإسباني فيليكس سانشيز: «لعبنا مباراة قوية أمام فريق رائع وهجومي، دافعنا في الوقت المناسب، واستفدنا من فرصنا بالنهج الهجومي الذي أردناه».

تابع المدرب السابق لمنتخب قطر في مونديال 2022 «هدفنا الأساس كان حرمان النصر من الاستحواذ، الفوز على النصر في ملعبه ليس سهلاً أبداً، لكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية في الملعب».

ويحتل السد، حامل لقب 1989 و2011، المركز الرابع في منطقة الغرب (12 نقطة) بفارق نقطة عن النصر الثالث، والباحث عن اللقب الأول في تاريخه، علماً أن أول ثمانية فرق من أصل 12 تتأهل إلى دور الـ16.