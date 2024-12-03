فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل لرحيله عن «اليونايتد»



مانشستر (رويترز)



أبدى رود فان نيستلروي خيبة أمله لترك مانشستر يونايتد، بعد انتهاء فترة عمله الناجحة مدرباً مؤقتاً، لكن المهاجم الهولندي السابق، قال إنه يتفهم سبب رغبة المدرب الجديد روبن أموريم في جلب مساعديه معه.

ولم يخسر فان نيستلروي، الذي تولى تدريب ليستر سيتي نهاية الشهر الماضي، في أربع مباريات مع اليونايتد، بعد إقالة إريك تن هاج بعدما عمل سابقاً مساعداً لمواطنه.

وقال للصحفيين «شعرت بخيبة أمل، نعم كثيرا، وكان الأمر مؤلماً لأنني اضطررت للرحيل،

الوظيفة الوحيدة التي كنت سأقبلها مدرباً مساعداً كانت في مانشستر يونايتد، بسبب العلاقة التي تربطني بالناس في النادي والجماهير. لكن في النهاية أدركت الأمر لأنني أفهم أيضاً المدرب الجديد، وتحدثت مع روبن أموريم حول هذا الأمر، وكان الحديث يعبر عن الامتنان، ومن رجل لرجل، ومن مدرب إلى مدرب، وقد ساعدني ذلك كثيراً في المضي قدماً والدخول فوراً في محادثات بإمكانيات جديدة رفعت معنوياتي».

وسجل فان نيستلروي 150 هدفاً، خلال فترة ناجحة للغاية استمرت خمس سنوات مع اليونايتد قبل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن المهاجم السابق قال إنه يتمتع بالقدرات القتالية لمساعدة ليستر صاحب المركز 16 على تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف «الناس يرون ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن مواسمي الثلاثة الأولى محترفاً كانت في هولندا مع دين بوش، لذلك أعرف كيف يكون القتال».