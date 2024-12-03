ثاني القمزي ينافس على لقب «الجولة الختامية» في الشارقة



أبوظبي (الاتحاد)



يسعى ثاني القمزي، نجم فريق أبوظبي، لإنهاء موسمه في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» بأداء قوي، عندما يخوض «جائزة الشارقة الكبرى» المقررة السبت والأحد المقبلين.

وشهدت مياه بحيرة خالد الشهيرة أول مشاركة للقمزي بالبطولة في نوفمبر 2000، باسم فريق أبوظبي، ومع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ورغم أن المشاركة الأولى انتهت بانسحاب مبكر، إلا أن مسيرة القمزي لاحقاً أثبتت أنه من أقوى المنافسين في تاريخ البطولة، وحقق وصافة البطولة مرتين، واحتل المركز الثالث 6 مرات، وأسهم في قيادة فريق أبوظبي إلى لقب بطولة الفرق 5 مرات متتالية، مما جعله أحد أبرز الأسماء في هذه الرياضة.

يواجه القمزي الذي يستعد لخوض السباق رقم 158 في مسيرته، تحدياً جديداً في الشارقة، وسط صراع شرس على لقب البطولة بين السويدي جوناس أندرسون «حامل اللقب»، وروستي وايت، قائد فريق الشارقة.

ورغم أن القمزي يحتل المركز الحادي عشر في الترتيب العام للموسم الحالي، إلا أنه يطمح إلى حصد المزيد من الإنجازات، سواء خلال الجولة الختامية أو في المواسم المقبلة.

وقال ثاني القمزي: «الشارقة كانت دائماً مكاناً متميزاً بالنسبة لي، وهنا بدأت رحلتي في زوارق «الفورمولا-1»، وعشت العديد من اللحظات المتميزة، رغم الصعوبات التي واجهناها هذا الموسم، إلا أنني مصمم على إنهاء العام بأفضل طريقة ممكنة، وأتطلع إلى أداء قوي في بحيرة خالد».

وأضاف: «الموسم المقبل يمثل بداية جديدة، ومتحمس لحصد النتائج التي نستحقها، ولدينا الطموح والعزيمة لإعادة فريق أبوظبي إلى القمة، وأثق بأن المستقبل يحمل الكثير من النجاحات».

والى جانب ثاني القمزي يشارك في الجولة الختامية راشد القمزي نجم فريق أبوظبي وبطل العالم لـ «الفورمولا-2»، في إضافة قوية ومهمة للفريق الإماراتي.