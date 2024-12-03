«كاراتيه السعودية» يحصد 23 ميدالية في «تنشيطية غرب آسيا»



علي معالي (الشارقة)



توجت السعودية بالمركز الأول في البطولة التنشيطية المفتوحة للأندية والمنتخبات للكاراتيه، للفئات العمرية تحت 12 و14 سنة، التي نظمها اتحاد غرب آسيا للكاراتيه على صالة نادي الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد الكاراتيه، ومجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 224 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً ومنتخباً من غرب آسيا.

وحصدت السعودية 23 ميدالية «20 ذهبية، وفضيتان، وبرونزية)، وجاء نادي كلباء وصيفاً برصيد 29 ميدالية «10 ذهبيات، و13 فضية، و6 برونزيات»، والكويت بـ 16 ميدالية «10 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات».

تميزت البطولة بكونها الأولى التي ينظمها اتحاد غرب آسيا حدثاً تنشيطياً لتحفيز الفئات العمرية الناشئة، وأتاحت للأندية والمنتخبات المشاركة فرصة تنافسية.

أشاد المهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، مدير البطولة، بنتائج منتخبنا، وفوزه ببطولة غرب آسيا للمرة الأولى، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وقال: «قدمنا نسخة استثنائية، في ظل النجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي شهدت مشاركة متميزة، وما حققه منتخبنا يؤكد التطور الكبير الذي تعيشه اللعبة».

حضر الختام، وتوج الفائزين، إلى جانب حميد شامس كل من مختار سيف، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، رئيس الاتحاد اليمني، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.