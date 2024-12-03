100 مليون مشاهد يترقبون جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد حلبة مرسى ياس «اللمسات الأخيرة»، استعداداً لاستقبال الجماهير من مختلف أنحاء العالم، لمتابعة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، بالإضافة إلى نهائي بطولة العالم «سوبر كروس» للدراجات النارية.

وتترقب أبوظبي وصول الفرق العشرة المشركة في سباق الجائزة الكبرى، و5 من كبار نجوم الموسيقى العالميين الذين يحيون حفلات يا سلام، إلى جانب الضيوف من كبار الشخصيات والمشاهير ووسائل الإعلام العالمية، وبالطبع الـ 20 من أفضل سائقي السباقات في العالم، ويزيد ضيوف الحدث على 170 ألفاً، فيما يتنظر أن يتابع «جولة أبوظبي» أكثر من 100 مليون شخص حول العالم.

وتضع فرق العمل اللمسات الأخيرة على المدرجات الجديدة المتميزة في الحلبة، واستخدام خراطيم عالية الضغط لتنظيف مظلات المدرجات وأبنية الحلبة البالغ عددها 228 مظلة في جهد يستغرق 6920 ساعة.

وبادرت الفرق الاختصاصية إلى اختبار نظام الإضاءة المتطور، والذي أسهم منذ اعتماده في تخفيض استهلاك الطاقة 30 في المائة، وأيضاً تقليل الانبعاثات الكربونية 60%، كما يتوقع أن تؤدي ألواح الطاقة الشمسية الدائمة في مواقف السيارات في الحلبة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة لا تقل عن 20%.

قدمت حلبة مرسى ياس لوحة شتوية طبيعية مبهرة لزوارها، حيث تلقت المساحات الخضراء الممتدة على مساحة 88.4 فدان في جميع أرجاء الموقع عناية خاصة. وتولت فرق البستنة زراعة، وتقليم 2.52 فدان من الزهور الموسمية ونباتات الزينة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 1750 نوعاً من النباتات المختلفة، إلى جانب العناية بأشجار النخيل البالغ عددها 886 شجرة و529 أصيصاً.

وفي ممرات الصيانة ومنطقة البادوك، تشرف فرق العمل، من خبراء سباقات السيارات والمتخصصين في الخدمات اللوجستية، على وصول جميع متطلبات تنظيم واستضافة سباقات «الفورمولا-1» وأكاديمية «الفورمولا-1» و«الفورمولا-2» وجولة كأس «فورمولا-4» الشرق الأوسط.

وتتولى فرق من الفنيين وخبراء السلامة فحص كل جزء من الحلبة ضمن الاستعدادات النهائية المكثفة، لضمان سلامة السائقين والفرق، وأكثر من 170 ألف شخص على مدار عطلة الأسبوع للاستمتاع بفعاليات عطلة الأسبوع.

في إطار الاستعدادات لوصول 36 فريقاً تشارك في سباقات «فورمولا-1»، و«الفورمولا- 2»، وأكاديمية «الفورمولا-1» و«الفورمولا-4» الشرق الأوسط إلى أبوظبي، خضعت 227 غرفة تحتوي على أكثر من 3000 قطعة من الأثاث والتجهيزات والمعدات، بالإضافة إلى 65 رافعة شوكية، لعمليات فحص شاملة أجراها فريق الخدمات اللوجستية في حلبة مرسى ياس.

وعمل الفريق على برمجة أكثر من 200 بطاقة دخول لضمان سهولة التنقل، وذلك قبل وصول الفرق من سباق الجائزة الكبرى في قطر.