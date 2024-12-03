«ضربة» تهدد ساني بـ «الإيقاف»!



فرانكفورت (د ب أ)



يواجه ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ، خطر الإيقاف، بعد أن أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه يحقق في احتمال قيامه بتوجيه ضربة بمرفقه في وجه باسكال جروس لاعب بوروسيا دورتموند.

ولم يلحظ حكام الملعب والقائمون على تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» الواقعة التي حدثت في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، لكن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تعرض جروس لضربة بالمرفق، بينما ظل واقفاً على قدميه.

ومن المرجح أن يتم إيقاف اللاعب الألماني مباراة واحدة في «البوندسليجا».

ويستعد البايرن لملاقاة ضيفه باير ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية «الدوري والكأس» في ألمانيا الموسم الماضي، في الدور الثالث لبطولة الكأس، قبل أن يستضيف هايدنهايم ببطولة الدوري، يوم السبت المقبل.