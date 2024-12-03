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الرياضة

إقالة دبوب من تدريب فلسطين

إقالة دبوب من تدريب فلسطين
3 ديسمبر 2024 15:15

 
رام الله (أ ف ب)

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أعفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول التونسي مكرم دبوب من مهامه، بحسب ما أعلن في حسابه الرسمي على موقع إكس.
وكتب الاتحاد في منشور، إن رئيس الاتحاد جبريل الرجوب «يقدم الشكر لمكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد بقيادة إيهاب أبو جزر، يساعده فراس أبو رضوان، ومحمد الدجاني».
وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
استهل الدور الثالث بتعادل مبشر على أرض كوريا الجنوبية 0-0، لكنه خسر أمام الأردن 1-3 والعراق 0-1، ثم تعادل مع الكويت 2-2، وخسر أمام عُمان 0-1، قبل أن يتعادل مجدداً مع كوريا الجنوبية 1-1.
يتذيل ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بفارق 11 عن كوريا المتصدر، و8 نقاط عن العراق الوصيف، علماً أن أول منتخبين سيتأهلان مباشرة إلى النهائيات، ويخوض الثالث والرابع ملحقاً مؤهلاً.
وتولى دبوب (51 عاماً) تدريب فلسطين في 2021، وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر، حيث بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

تصفيات كأس العالم
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