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الرياضة

ماتيوس يختار الفرق الأفضل في أوروبا

ماتيوس يختار الفرق الأفضل في أوروبا
3 ديسمبر 2024 16:39

 
ميونيخ (د ب أ)

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يعتقد أسطورة كرة القدم الألماني لوثار ماتيوس أن بايرن ميونيخ حقق خطوة كبيرة للأمام تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني، مشيراً إلى أنه لا يتفوق على الفريق البافاري في المستوى بالدوريات الأوروبية هذا الموسم سوى ليفربول الإنجليزي.
ويُحلق ليفربول، تحت قيادة مديره الفني الجديد أيضاً الهولندي آرني سلوت الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدرب الألماني يورجن كلوب، في قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكذلك مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا حالياً.
كما يتصدر البايرن ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) الآن، ويمتلك فرصة جيدة للغاية للصعود مباشرة لدور الـ16 في المسابقة القارية.
وعلى النقيض من ذلك، تمر أندية عملاقة مثل ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بمواسم صعبة، في حين لم يكن أداء بوروسيا دورتموند ولايبزج وباير ليفركوزن ثابتاً.
وكتب ماتيوس في عموده بشبكة (سكاي): «عندما أرى المشاكل التي تعانها بعض الأندية الكبرى في الدوري الألماني وأوروبا، فإن البايرن يتخلف بفارق ضئيل عن ليفربول في الوقت الحالي».

بايرن ميونيخ
ليفربول
مانشستر سيتي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
لوثار ماتيوس
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