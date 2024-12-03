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الرياضة

شباب الأهلي يبحث عن «الصدارة» أمام ناساف

باب الأهلي يبحث عن «الصدارة» أمام ناساف
3 ديسمبر 2024 16:48

مراد المصري (أبوظبي)

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يتطلع شباب الأهلي إلى إنهاء دور المجموعات في صدارة الترتيب، عندما يلتقي ناساف الأوزبكي، الأربعاء، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2.
وحسم «الفرسان» بطاقة التأهل، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن الحسين إربد الأردني «الوصيف»، ويرافقه إلى «الأدوار الإقصائية»، ويستهدف أيضاً الفوز على الكويت الكويتي في محاولة الحصول على «صدارة الترتيب».
وبحسب قرعة دور الـ 16، التي تجري يوم 12 ديسمبر الجاري، في مقر الاتحاد الآسيوي، فإن الفرق التي تحتل الصدارة تواجه أصحاب الوصافة، بحسب كل منطقة، حيث تم الفصل بين شرق وغرب القارة، وتكمل الفرق مشوارها بنظام المواجهات الذهاب والإياب، على أن تكون المباراة النهائية من لقاء واحد.
ويسعى باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، إلى «المداورة» في التشكيلة، مع الحفاظ على توازن الفريق، خصوصاً أن «الفرسان» يعود إلى المنافسة على أكثر جبهة محلية، خلال هذا الشهر، مع ترقبه خوض مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين»، ولقاء «كأس سوبر إعمار» أمام الوصل، إلى جانب بقية البطولات. 
ويملك شباب الأهلي العديد من الأسماء في مختلف الخطوط، ما بين الحارسين حسن حمزة، وحمد المقبالي، وصولاً إلى «الوفرة الهجومية» مع «الثلاثي» سردار أزمون، ومؤنس دبور، وماتياس ليما، وخلفهم حارب سهيل، ويحيى الغساني، ويوري سيزار، وكارتابيا، وبقية الأسماء.

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