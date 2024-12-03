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الرياضة

صلاح مستعد لتجديد عقده مع ليفربول

صلاح مستعد لتجديد عقده مع ليفربول
3 ديسمبر 2024 17:09

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يزال مستقبل الدولي المصري محمد صلاح «جناح» ليفربول الإنجليزي «غير محسوم»، رغم أنه منفتح على التجديد لـ «الريدز»، ولكنه يشعر بالإحباط الشديد؛ لأن إدارة النادي لم تقدم له أي عرض حتى الآن، بينما لم يعد يتبقى على نهاية عقده، إلا أقل من 7 أشهر، وأقل من شهر على حقه في التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل.
وكشفت صحيفة «ذا أتليتك» النقاب عن أن صلاح على استعداد بالفعل لتوقيع عقد جديد لمدة سنة واحدة ، ولكنه محبط ويشعر بخيبة أمل؛ لأنه لم يتلقَ أي عرض رسمي من النادي حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن صلاح يشك في أن ليفربول سوف يستجيب لطلباته، فيما يتعلق بالراتب أو مدة العقد، ورغم ذلك فإن الأولوية عنده هي البقاء في «أنفيلد»، ولكنه يحصل الآن على أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ولا يعرف ما إذا كانت إدارة النادي على استعداد لمنحه هذا المبلغ في يونيو المقبل، عندما ينتهي عقده أم يحاولون تخفيضه؟
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يمكنه الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى احترافي وتطوير نفسه، والحفاظ على مستواه الحالي «13هدفاً و11 تمريرة حاسمة» هذا الموسم حتى الآن، كما أنه يرغب بشدة في الفوز مجدداً بالدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ودوري أبطال أوروبا؛ لأن ذلك معناه «ختام رائع»، بل و«ذهبي» في حالة رحيله بالفعل في نهاية عقده، أو حتى في حالة بقائه لصناعة مجد جديد مع ليفربول.
جدير بالذكر أن هناك أكثر من نادٍ أوروبي كبير يرغب في ضم صلاح، ويأتي في المقدمة باريس سان جيرمان، بخلاف العروض المقدمة إليه من الدوري السعودي.
ويواجه ليفربول الأربعاء نيوكاسل يونايتد في «الجولة 14» للدوري الإنجليزي، ثم يخوض بعدها «ديربي الميرسيسايد» أمام إيفرتون.
ويتصدر ليفربول ترتيب أندية الدوري بفارق 9 نقاط عن أرسنال و11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

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