الكشف عن تصنيف فرق كأس العالم للأندية 2025

لندن (د ب أ)



كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن تصنيف الفرق المشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً بدلاً من شكلها القديم الذي شهد مشاركة 7 فرق، في الولايات المتحدة، صيف العام المقبل، حيث سيتم إجراء قرعة دور المجموعات الخميس بمدينة ميامي الأميركية.

ويتواجد في البطولة التي تقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو2025، خمسة فرق عربية هي العين الإماراتي والأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يتم خلال القرعة تقسيم الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتم تصنيف الفرق في أوعية لتحديد المستويات الأربعة، حيث تضم كل مجموعة فريقاً من كل مستوى، ويصعد للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة. وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» المعايير الخاصة بالتصيف، الذي ذكر أنه "سيتم مراعاة العوامل الرياضية والجغرافية قدر الإمكان.

وكشفت الصحيفة الشهيرة على موقعها الإلكتروني الرسمي التصنيفات الأربعة على النحو التالي:

المستوى الأول: مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامنجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، فلومينينسي البرازيلي.

المستوى الثاني: تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، سالزبورج النمساوي.

المستوى الثالث: الأهلي المصري، الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الوداد البيضاوي المغربي، مونتيري المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز الياباني، العين الإماراتي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل سيتي ساوندررز الأميركي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إنتر ميامي الأميركي.