خروج حاملة اللقب والوصيفة على يد «مغمورتين» في «تنس الحبتور»

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة تحدي الحبتور الدولية بنسختها الـ 27 لتنس السيدات، في ثاني أيام البطولة، مفاجأتين مدويتين ومن العيار الثقيل، تمثلت في خروج حاملة اللقب ووصيفة البطولة على يد لاعبتين مغمورتين ومتأهلتين من الدور التأهيلي قبل يومين، لتعلن عن بطل جديد للنسخة الـ 27 والذي تنتظره نتائج المباريات المقبلة.

وأسفرت نتائج البطولة عن خسارة حامة اللقب الروسية انستازيا تيخونوفا على يد اليابانية مي ياما جوتشي بمجموعتين مقابل مجموعة، كما خسرت الهولندية اريان هارتونو وصيفة العام الماضي على يد الشابة البلجيكية صوفيا الصاعدة من الدور التأهيلي بمجموعتين للاشيء.

وفازت التركية برفو سينجيز على الكرواتية الصاعدة من التأهيلي تارا بمجموعتين مقابل لاشيء، كما فازت الصاعدة من الدور التأهيلي ذات الأصول البيلاروسية ايفالينا على الروسية كاترينا ياشينا بمجموعتين مقابل لا شيء.

من جانب آخر، تلتقي المصنفة الرابعة الفلبينية الكسندرا مع الروسية رادا زولو تريفا، كما تلعب الكندية كارول مع الإسرائيلية لينا بلوشكوف، كما تلتقي البريطانية الصاعدة من الدور التأهيلي فريا ضد الروسية كاتيانا، وتلعب البيلاروسية المصنفة السابعة علي البطولة مع اليونا ضد البريطانية جودي آنا.

أما على صعيد الزوجي، فقد أسفرت القرعة عن ملاقاة الزوجي المكون من التشيكية انستازيا والروسية انستازيا تيخانوفا «حاملة لقب الفردي في العام الماضي» ضد الزوجي المكون من السلوفينية دليلا والروسية بولينا، كما يواجه الثنائي الروسي المكون من الينا وكاترينا منافسه الزوجي المكون من البلجيكية المتأهلة صوفيا وزميلتها الهندية ساهاجا، ويلعب الزوجي المكون من الفلبينية الكسندرا واليونانية فانتيني ضد الزوجي الروسي داريا وكاترينا.

وقالت نورا بدوي مديرة البطولة: «البطولة تسير وفق ما خططنا له، بل وأفضل منه»، ووجهت الشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، لتوجيهاته وأفكاره الرائدة بتوفير كافة التسهيلات ومتطلبات إنجاح البطولة طوال هذه السنوات، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق أهدافها وإثراء العمل، وأشادت بالجهود المخلصة لفريق عمل البطولة الذي يتميز بالاحترافية، بفضل معايشته للبطولات منذ انطلاقتها، وبفضل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي الذي وجده هذا الفريق من مجموعة الحبتور.