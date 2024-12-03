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الرياضة

السخرية من روما للخطأ في اسم لاعبه!

السخرية من روما للخطأ في اسم لاعبه!
3 ديسمبر 2024 18:14


روما (د ب أ)

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يبدو أن كل شيء يسير على نحو خاطئ، فيما يتعلق بفريق روما هذا الموسم، حتى أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كتب اسم أحد لاعبيه خطأ على قميصه. وارتدى المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك قميصاً مكتوباً عليه اسمه بشكل خاطئ «دوبفيك» على ظهره خلال خسارة روما صفر- 2 أمام مضيفه أتالانتا.
وتسببت هذه الواقعة في موجة سخرية ضخمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذكرت صحيفة (كورييري ديللو سبورت) الرياضية الصادرة في العاصمة الإيطالية أن الخطأ «لا يصدق»، في حين أوضحت صحيفة (توتوسبورت) الإيطالية أنه «خطأ عرضي لنادي روما المرتبك».
وتناوب على قيادة روما ثلاثة مدربين خلال الموسم الحالي، علما بأنه يتواجد في المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة.

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