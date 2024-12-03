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الرياضة

ماريسكا يتوقع سيطرة تشيلسي على «البريميرليج»

ماريسكا يتوقع سيطرة تشيلسي على «البريميرليج»
3 ديسمبر 2024 18:38

 
لندن (أ ف ب)

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رأى الإيطالي ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، بأن فريقه قادر على السيطرة على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في العقد المقبل، لكنه أصر بأنه ليس جاهزاً في الوقت الحالي للمنافسة على اللقب، على الرغم من الانطلاقة القوية له.
ويحتل «البلوز» المركز الثالث في الدوري المحلي، بالتساوي مع أرسنال وبفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
واعتبر ماريسكا بأن تطور مستوى تشيلسي في موسمه الأول معه تخطى توقعاته، لكنه قال «أرسنال هنا منذ سنتين، اقترب من مانشستر سيتي، ونحن بعيدون جداً عن السيتي».
وتابع «أن تكون في صلب المنافسة على اللقب هو ضغط جيد بالنسبة إلي وإلى اللاعبين، إنه نوع الضغوطات التي تحب لأنك تنافس على اللقب، لكن الأمر لا ينطبق علينا، لأن أرسنال في السنتين الماضيتين كان قريباً من السيتي وليفربول أيضاً يتواجد في هذه الوضعية، أما نحن فلا، نأمل أن نتواجد في هذه الوضعية قريباً جداً».
ورأى أن مستقبل تشيلسي باهر نظراً لنوعية التشكيلة التي يملكها «بفضل أعمار اللاعبين ونوعية التشكيلة، أعتقد أن تشلسي في السنوات الخمس أو العشر المقبلة سيكون أحد الفرق أو الفريق الذي يستطيع السيطرة على الدوري الإنجليزي»، ونحن في الطريق الصحيح».
وكشف ماريكسا أن مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا سيغيب عن الملاعب، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال فوز فريقه على أستون فيلا 3-0 في نهاية الاسبوع، لأسابيع عدة شأنه في ذلك شأن قائد الفريق وظهيره الأيمن ريس جيمس.
وعن فوفانا تحديداً، قال ماريسكا «ليس لدينا معلومات في الوقت الحالي، لقد أصيب قبل يومين، ويتعين علينا الانتظار لكن سيغيب في الأسابيع المقبلة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
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