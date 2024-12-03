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الرياضة

مدرب ليفربول يرفض التعجل في عودة أليسون

مدرب ليفربول يرفض التعجل في عودة أليسون
3 ديسمبر 2024 18:40

 
ليفربول (رويترز)

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قال أرني سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الحارس الأول للفريق أليسون بيكر لن يتعجل العودة من الإصابة، قبل زيارة نيوكاسل يونايتد بالمسابقة الأربعاء.
ويغيب الحارس البرازيلي عن الملاعب منذ بداية أكتوبر الماضي، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن الأداء الرائع للبديل كيفن كيليهير لم يُشعر أحد بغيابه.
وقال سلوت للصحفيين «أعتقد أنني كنت واضحاً قبل بضعة أسابيع، بشأن موقفي فيما يتعلق بحراس المرمى، لكننا ننتظر فقط أن يكون أليسون لائقاً تماماً؛ لأن كيفن يؤدي بشكل جيد للغاية، ولا يمكننا الدفع بأليسون إذا كانت نسبة جاهزيته 50 بالمئة فقط، ولن يكون ذلك في صالح أليسون أو الفريق، إنه يقترب من التعافي، ربما يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية، لكنه يقترب، وكما قلت دوما، فإن المرحلة الأخيرة من إعادة التأهيل هي الفترة التي يراودك فيها شعور 'حسناً، هل هو جاهز حقاً أم أنه يحتاج لأيام إضافية؟، لكنه سيشارك قبل نهاية الشهر الجاري إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن».
وشارك كيليهير حارس أيرلندا في 11 مباراة هذا الموسم بكافة المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في أربع من آخر 5 مباريات بينها مباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي.
ويحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل الأربعاء، وهو يتقدم بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه في ترتيب الدوري و11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعد فوزه عليه يوم الأحد الماضي.
وقال المدرب الهولندي «نعرف أننا سنخوض أسبوعاً صعباً مرة أخرى، وكما توقعنا كان من الصعب مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأعتقد أن مواجهة نيوكاسل على ملعبه ستكون أكثر صعوبة أيضاً، ولم نصل بعد إلى منتصف الموسم، لكننا في مركز جيد في الدوري، هذا صحيح بالتأكيد».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
أرني سلوت
أليسون بيكر
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