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الرياضة

لوكيبا عن لايبزج لمدة شهرين

لوكيبا عن لايبزج لمدة شهرين
3 ديسمبر 2024 18:42

 
ميونيخ (أ ف ب) 

 

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يبتعد الفرنسي كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزج الألماني عن الملاعب لمدة شهرين، بسبب تمزق في فخذه الأيسر كما أعلن ناديه.
وأسف مدرب لايبزج ماركو روزه في مؤتمر صحفي «الإصابة كانت أخطر مما توقعنا، لقد عاد للتو من إصابة واضطر للعب مباشرة»، علماً بأن اللاعب لن يخضع لعملية جراحية كما أشار ناديه.
وانضم لوكيبا إلى لايبزج صيف عام 2023 قادماً من ليون وفرض نفسه أساسياً في مركز قلب الدفاع، إلى جانب زميله المجري ويلي أوربان ومدد عقده قبل فترة قصيرة مع ناديه حتى عام 2029.
تعرض للإصابة الأولى مطلع نوفمبر، وغاب عن مبارتين في الدوري الألماني، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، لكنه عاد إلى الملاعب، بعد النافذة الدولية الأخيرة، وتحديداً في 23 نوفمبر، قبل أن تعاوده الإصابة في الدقيقة 31 من المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام فولفسبورج في الدوري المحلي 1-5.
وأضاف روزه «نحن في حلقة جهنمية بدأت مع دافيد راوم ثم تشافي سيمونز، نخسر اللاعب تلو الآخر ويتعين علينا المخاطرة».
ولم يفز لايبزج منذ نهاية أكتوبر في مختلف المسابقات، وحصد نقطة واحدة من أصل 12 في آخر أربع مباريات من الدوري الألماني، ويتخلف عن بايرن ميونيخ بفارق 12 نقطة، بعد أن كان منافسه الوحيد على الصدارة في مطلع الموسم، كما أنه على شفير توديع دوري الأبطال أيضاً بعد خسارته مبارياته الخمس حتى الآن.
ويحل لايبزج ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت وصيف الدوري الأربعاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا.

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لايبزج
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